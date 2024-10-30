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الأردن.. ضبط خلية "إقليمية" لتهريب السلاح والمخدرات

30
OCTOBER
2024
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أعلن الأردن، الإثنين، ضبط خلية بحوزتها 109 قطع من السلاح وتتعامل مع عصابات إقليمية لتهريب المخدرات والسلاح.
 
وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردني إن العاملين في إدارة مكافحة المخدرات تعاملوا خلال الأيام القليلة الماضية مع 12 قضية نوعية وحملات أمنية في مختلف مناطق المملكة ضبط خلالها 43 شخصا بحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة .
 
وأكد أن "أبرز تلك القضايا كانت في محافظة الطفيلة، حيث جرى جمع المعلومات حول 4 أشخاص بعد ورود معلومات ومؤشرات عن ارتباطهم بعصابات إقليمية لتهريب المخدرات والسلاح، وبعد التأكد من المعلومات ومكان وجودهم في منطقة جبلية خالية من السكان، جرت مداهمتهم وأُلقي القبض عليهم وضبط بحوزتهم على 12.5 كغم من مادة الهيروين المخدرة و109 أسلحة نارية وكمية كبيرة من مخازن السلاح وما زال التحقيق جاريا في القضية".
 
وأضاف أنه "خلال تلك القضايا نفذت عدة حملات أمنية لملاحقة وضبط المطلوبين والمروجين وتجار المخدرات كان أولها في محافظة إربد حيث أفضت الحملة لإلقاء القبض على 9 منهم وضبط بحوزتهم كميات متفرقة من المواد المخدرة".
 
وبحسب الناطق فإنه في محافطة عجلون جرى تنفيذ حملة أمنية خاصة أُلقي القبض خلالها على 4 أشخاص أحدهم مصنف بالخطر والمسلح وضبط بحوزتهم كميات متفرقة من المواد المخدرة.
 
وشهدت محافظة المفرق ومناطق البادية الشمالية حملة أُلقي القبض خلالها على 7 مطلوبين ومروجين وتجار للمخدرات وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة ومركبتان مطلوبتان إحداهما مسروقة .
 
وفي غرب البلقاء نفذت كذلك حملة أمنية على مروجين وتجار للمخدرات وأُلقي القبض خلالها على 3 أشخاص وضبط بحوزتهم كميات من المواد المخدرة .
 
وفي محافظة العاصمة تم التعامل مع 3 قضايا نوعية ألقي القبض في الأولى على 5 أشخاص من مروجي وتجار المخدرات وضبط بحوزتهم 2 كغم من مادة الكريستال القاتلة.
 
فيما جرت مداهمة شخصين من المروجين كذلك في العاصمة وألقي القبض عليهما وضبط بحوزتهما على 7 كفوف حشيش (الكف قرابة 200 غرام) و3 آلاف حبة مخدرة، فيما ضبطت 10 كفوف حشيش و 3500 حبة مخدرة بحوزة مروجَين بعد مداهمة منزل استخدماه لتخزين وبيع المواد المخدرة.
 
وفي محافظة مادبا ألقي القبض على 3 أشخاص، 2 منهم من جنسية عربية بعد ورود معلومات حول تجهيزهم لكمية من الحشيش المخدرة تمهيدا لتهريبها لخارج المملكة عبر أحد المعابر الحدودية وضبط بحوزتهم على 30 كفا من مادة الحشيش المخدرة، وفي محافظة العقبة أُلقي القبض على شخصين يقومان بنقل المواد المخدرة للعاصمة من أجل توزيعها على المروجين وضبط بحوزتهما 6 كفوف حشيش.
 
كما تم التعامل مع قضيتين في البادية الشمالية أُلقي القبض في الأولى على تاجر للمخدرات وضُبط بحوزته 18 كف حشيش وسلاحان ناريان، فيما أُلقي القبض في الثانية على مروج للمخدرات وبحوزته نصف كغم من مادة الهيروين.
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