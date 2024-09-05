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انتخابات الجزائر.. إقبال كبير على التصويت للجالية في الخارج

5
SEPTEMBER
2024
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تواصلت الخميس عملية الاقتراع للانتخابات الرئاسية الجزائرية، بالنسبة للجالية المقيمة بالخارج،  وسط إقبال متزايد لأبناء الجالية على مكاتب التصويت.
 
وفي هذا الصدد، سجلت مكاتب الاقتراع بالعديد من الدول "تزايدا وإقبالا لافتا" لأفراد الجالية الجزائرية، وفقا لوكالة الأنباء الجزائرية، من أجل اختيار رئيس الجمهورية المقبل.
 
وتواصلت العملية الانتخابية بمكتب الاقتراع الكائن بفرانكفورت في ألمانيا، حيث أعرب ممثلون عن الحركة الجمعوية الجزائرية، عن أملهم في أن تشكل مسألة تعزيز إشراك أبناء الجالية الوطنية المقيمة بالخارج في تنمية الوطن الأم "إحدى أولويات" الرئيس الذي سيتم انتخابه.
 
وفي تونس، أكد منسق السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالمنطقة السادسة (إفريقيا)، نصر الدين سيفي، أن هناك "إقبالا كبيرا" لأبناء الجالية الجزائرية المقيمة بتونس والعديد من بلدان المنطقة التي يشرف عليها منذ انطلاق عملية التصويت، موضحا، أن الأجواء العامة التي تسود العملية الانتخابية "جد إيجابية".
 
كما تواصلت، بالنسبة لأفراد الجالية الجزائرية المقيمة بمصر، عملية التصويت على مستوى مكتبين للاقتراع بكل من محافظتي القاهرة والإسكندرية، اذ تخص العملية 1647 ناخب مسجل على مستوى مكتب التصويت بمقر سفارة الجزائر بالقاهرة و236 ناخب مسجل على مستوى مكتب اقتراع بمدينة الاسكندرية.
 
و بالدائرة الانتخابية لبرشلونة في إسبانيا تم تسجيل "إقبال متزايد" على مكاتب التصويت من طرف الهيئة الناخبة، حيث تتواصل عملية الاقتراع عبر كافة مكاتب التصويت في ظروف تنظيمية محكمة و في أجواء احتفالية في أوساط الناخبين من أبناء الجالية الجزائرية.
 
كما واصل أفراد الجالية الجزائرية المقيمة بجنوب إفريقيا، عملية الاقتراع على مستوى مكتب التصويت بسفارة الجزائر ببريتوريا، حيث توافد أعضاء الجالية على مكتب الانتخاب، في ظروف جيدة، إذ تم توفير كل الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة لإنجاح هذا الحدث.
 
  وبفرنسا و تحديدا من مدينة أفنيون (100 كلم من مرسيليا) لم يمنع سوء الأحوال الجوية أبناء الجالية الجزائرية من الإقبال بكثافة على مكاتب التصويت، حيث عبر العديد منهم عن أملهم في أن يعمل الرئيس المنتخب على تحقيق "المزيد من الانجازات" تضاف لتلك المحققة خلال السنوات الأخيرة.
 
و بإيطاليا تواصلت ذات العملية، حيث فرضت فيه منصات التواصل الاجتماعي في أوساط الجالية الجزائرية نفسها كأحد أهم مصادر المعلومات و التوجيه وبشكل خاص هذه الأيام، علما أن عدد مكاتب التصويت يقدر ب 12 مكتبا انتخابيا موزعة عبر كل إيطاليا منها 5 مكاتب ثابتة و 7 متنقلة تغطي في مجموعها 27 مدينة بهذا البلد.
 
من جهة أخرى باشرت الجالية المقيمة بالأردن، الأربعاء، عملية الاقتراع على مستوى مكتبين للتصويت لتمكين الجالية من أداء واجبها الانتخابي.
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