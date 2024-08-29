living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

استطلاع: مرشح واحد فقط يهزم نتنياهو لو جرت انتخابات عامة اليوم باسرائيل

29
AUGUST
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
تبين من استطلاع إسرائيلي، نظمه معهد "مأجار موحوت" الذي يرأسه البروفيسور "يتسحاق كاتس" بين 24 إلى 27 أغسطس الجاري، وشمل 608 أشخاص، أعمارهم 18 وما فوق، أن نفتالي بينيت، رئيس الوزراء السابق عن حزب "يمينا" يحصل على 27 مقعدا في الكنيست فيما لو قرر العودة للعمل السياسي وزعامة الحزب، فيما لو جرت انتخابات عامة في إسرائيل اليوم، مقابل 22 لحزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو.
 
والمعروف عن بينيت، البالغ 52 عاما، أنه كان أول زعيم حزب يميني ديني متشدد يتولى رئاسة الحكومة في تاريخ إسرائيل، حيث أنهى في 2021 أكثر من 12 عاما من حكم نتنياهو، وهو رجل أعمال سابق وسبق أن شغل 5 حقائب وزارية سابقا بينها في 2020 وزارة الدفاع.
 
وتبين من الاستطلاع أن حزب "معسكر الدولة" بزعامة بيني غانتس، يحصل على 21 مقعدا، ويحصل حزب "يسرائيل بيتنو" بقيادة أفيغدور ليبرمان على 14 مقعدا، ويحصل حزب "يائير لابيد" وحزب يائير جولان الديمقراطيون (أي العمل + ميرتس) على 11 مقعدا لكل منهما.
 
كما يحصل حزب "شاس" بزعامة أرييه درعي، على 9 مقاعد، فيما يحصل حزب "عوتسما يهوديت" بزعامة إيتمار بن غفير، وحزب "يهدوت هتوراة" بزعامة يتسحاق غولدكنوبف على 8 مقاعد لكل منهما، بحسب ما نشر الموقع العربي اللغة لقناة i24News التلفزيونية الإسرائيلية مساء أمس الثلاثاء.
 
وتحصل "الجبهة العربية للتغيير" بزعامة أيمن عودة وأحمد الطيبي، على 6 مقاعد، ويحصل حزب "الصهيونية الدينية" بزعامة بتسلئيل سموتريتش ورئيس "القائمة الموحدة" منصور عباس بـ 5 مقاعد لكل واحد منهما. أما حزب “التجمع” بزعامة سامي أبو شحادة، وحزب "اليمين الوطني" بزعامة جدعون ساعر، فلم يتجاوز كل منهما نسبة الحسم.
 
من برأيك الأجدر لرئاسة الحكومة؟
وعلى سؤال عن الأجدر لمنصب رئيس الوزراء، نتنياهو أم غانتس، حصل نتنياهو على 39 % مقابل 35 لغانتس، وأجاب 26 % لا أعرف. وعن الخيار بين نتنياهو أم بينيت، لحصل الأول على 38 % مقابل 41 لبينيت.. أما بين لابيد ونتنياهو، فيحصل الأول على 33 % مقابل 47 للثاني.
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   