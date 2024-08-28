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عبر "إكس".. وزيرة إسرائيلية تكشف معلومات عسكرية محظورة

28
AUGUST
2024
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 انتهكت وزيرة في الحكومة الإسرائيلية شروط الرقابة العسكرية بعد أن كشفت عن معلومات حساسة حول موقع عملية إنقاذ رهينة إسرائيلية في قطاع غزة، وذلك عبر تدوينة نشرتها، الثلاثاء، على منصة "إكس"، حسبما كشفت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"
 
وأفادت الصحيفة بأن وزيرة المواصلات، ميري ريغيف نشرت تدوينة على "إكس" تكشف فيها موقع العملية العسكرية التي أدت إلى إنقاذ الرهينة كايد فرحان القاضي.
 
وأعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، عن نجاحه في إنقاذ الرهينة كايد فرحان القاضي، وهو عربي إسرائيلي اختُطف خلال هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر.
 
وقال الجيش الإسرائيلي إنه جرى تحرير كايد فرحان القاضي (52 عاما) في "عملية معقدة" وأن حالته الصحية جيدة، مشيرا إلى أن القاضي كان محتجزا منذ 7 أكتوبر.
 
وأوضح الجيش أن كايد القاضي هو من مدينة رهط البدوية في النقب جنوب البلاد.
 
وجاءت عملية تحرير الرهينة الإسرائيلية في حين تحاول الولايات المتحدة ومصر وقطر التوسط في اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس يشمل إدخال المساعدات الإنسانية واستعادة إسرائيل للمحتجزين في قطاع غزة وتبادل السجناء.
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