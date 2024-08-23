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المغرب.. مسؤول بالخطوط الملكية يفند العثور على صراصير في عنبر أمتعة طائرة حطت في بريطانيا

23
AUGUST
2024
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نفى مسؤول بالخطوط الملكية المغربية العثور على صراصير في عنبر أمتعة طائرة تابعة للخطوط الملكية كانت قادمة يوم الخميس الماضي من مطار الدار البيضاء إلى مطار مانشستر في بريطانيا.
 
وجاء نفي المسؤول ردا على خلفية تداول وسائل إعلام بريطانية خبرا يفيد بالعثور على صراصير في عنبر أمتعة طائرة تابعة للخطوط الملكية المغربية ما حال دون تسلم المسافرين أمتعتهم التي أعيد إرسالها إلى المغرب.
 
وصرح المسؤول بأن الأمر لا يتعلق أبدا بصراصير مثلما تم الترويج له.
 
وأوضح المصدر ذاته أن الموضوع يتعلق بديدان نتجت عن تعفن مواد غذائية وأغراض سريعة التلف كانت موضوعة في أمتعة بعض المواطنين الأفارقة الذين استقدموها معهم من بلدانهم، وهي عادات معروفة في إفريقيا.
 
وأضاف أنه طول مدة الرحلة من هذه البلدان وصولا إلى الأراضي البريطانية مرورا بمطار الدار البيضاء بالإضافة إلى ارتفاع درجة الحرارة في هذا الشهر، ساهما في تعفن هذه الأغذية وظهور ديدان بها.
 
وأفاد المصدر بأنه ليست جميع الأغراض والحقائب في الطائرة المعنية طالها هذا الأمر، مؤكدا أن عددها 16 حقيبة في المجموع وكانت قريبة من الحقائب مصدر التعفن.
 
وأوضح أن سلطات مطار مانشستر البريطاني لم تكلف نفسها عناء إتلاف الأغراض الموبوءة وتسليم باقي الأغراض للمسافرين بل أعادتها جميعها إلى المغرب عكس ما هو معمول به في مثل الحالات.
 
وأشار المسؤول إلى إتلاف الحقائب المعنية فور وصولها إلى المغرب وإعادة إرسال باقي الحقائب إلى أصحابها في بريطانيا عبر رحلة جوية يوم الأحد الماضي وأخرى يوم الثلاثاء من الأسبوع الجاري.
روسيا اليوم
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