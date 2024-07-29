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إسرائيل تشتري آلاف "اللدغات الحديدة" الدقيقة من "إلبيت"

29
JULY
2024
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أعلنت إسرائيل، اليوم الاثنين، عن توقيع عقد بقيمة 220 مليون دولار مع شركة "إلبيت سيستمز" لتوريد قذائف هاون دقيقة التوجيه.
 
ووفقا لوزارة الدفاع الإسرائيلية، فقد فازت شركة "أنظمة إلبيت" بعقد بنحو 190 مليون دولار لتوريد قذائف هاون موجهة من طراز "اللدغة الحديدية" أو "آيرون ستينغ".
 
من جهتها قالت شركة أنظمة إلبيت إنه سيتم تنفيذ العقد على مدى عامين.
 
ووفقا لما نشرته الوزارة في حسابها على موقع إكس، فإن العقد يشمل شراء الآلاف من ذخائر الهاون الموجهة بدقة.
 
وأشارت الوزارة في بيانها على إكس إلى أنه "تم تجهيز هذه الذخائر الدقيقة التوجيه بأنظمة توجيه متطورة بالليزر ونظام تحديد المواقع العالمي، وهي مصممة لتعزيز القدرات التشغيلية للقوات البرية التابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي، وتمكين الاستهداف الدقيق مع تقليل الأضرار الجانبية والحد من المخاطر التي يتعرض لها غير المقاتلين في ظروف قتالية معقدة".
 
وأضافت "استجابة لاندلاع الحرب، قامت مديرية المشتريات الدفاعية التابعة لوزارة الدفاع بتسريع عملية الاستحواذ على الأسلحة المتطورة، مما يضمن تزويد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي بأحدث الذخائر وأكثرها فعالية".
 
يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي يستخدم نظام "اللدغة الحديدية" بالفعل، بما في ذلك في المعارك الدائرة في قطاع غزة.
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