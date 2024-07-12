الدفاع المدني بغزة: عثرنا على جثامين متفحمة وبيوت أحرقت بالكامل في منطقة الصناعة وتل الهوا

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قال الدفاع المدني في قطاع غزة إن طواقمه عثرت على جثامين لفلسطينيين متفحمة وبيوت أحرقت بالكامل في منطقة الصناعة وتل الهوا بمدينة غزة بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من المنطقة.

وأضاف الدفاع المدني اليوم الجمعة بأن طواقمه "انتشلت 18 شهيدا حتى اللحظة من منطقة الصناعة وتل الهوا غرب غزة بعد تراجع آليات الاحتلال من المنطقة فجر اليوم".

وأشار إلى أن "المشهد الآن بمنطقة الصناعة صعب ومأساوي للغاية بعد انسحاب جيش الاحتلال منها حيث هناك العشرات من جثامين الشهداء المتناثرة بالأزقة وداخل المنازل المدمرة إضافة الى احتراق عديد من المنازل التي أضرم فيها جيش الاحتلال النيران قبل الانسحاب حيث تعمل طواقمنا بالشراكة مع مقدمي الخدمات على انتشال هذه الجثامين".

من جهته، قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: "تصلنا أخبار عن فظائع خطيرة ارتكبها الاحتلال في حي تل الهوا بمدينة غزة".

وأضاف أن "قوات الاحتلال لا تزال متمركزة في مناطق رغم انسحابها من تل الهوا ومنطقة الصناعة".

وتابع: "حذرنا المواطنين من التحرك في محيط حي تل الهوا ومنطقة الصناعة رغم انسحاب الاحتلال".

وأوضح أن "هناك مخاوف من انتشار النيران التي اشتعلت في عدد من المخازن والبيوت في تل الهوا".

وقال إن "انعدام الوقود وتخريب البنية التحتية يعرقلان انتشال الشهداء في تل الهوا".

وأكد المكتب الإعلامي الحكومي أن "الاحتلال يريد إجبار أهالي غزة على عدم العودة نهائيا إلى شمال القطاع".

وقال مراسلنا إن "الجيش الإسرائيلي دمر مستشفى "أصدقاء المريض" وسط مدينة غزة، كما دمر برج مشتهى عند دوار أنصار غرب مدينة غزة في الاجتياح الأخير".

وقالت مصادر محلية إن "3 شهداء ارتقوا بينهم رضيع عقب قصف طيران الاحتلال منزلا في منطقة أرض المفتي شمال مخيم النصيرات وسط القطاع صباح اليوم".

وأضافت المصادر أن "عددا من المصابين، بينهم طفلة وصفت جروحها بالخطيرة، نقلوا إلى مستشفى العودة في مخيم النصيرات نتيجة القصف".

وذكرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" أن 14 ألف نازح مكدسون بإحدى مدارس دير البلح وسط القطاع في ظروف قاسية.

وفي جنوب القطاع قال مراسلنا إن الطائرات الإسرائيلية أطلقت نيرانها غرب مدينة رفح.

وفي سياق منفصل قال الجيش الإسرائيلي في بيان اليوم الجمعة "سقطت أمس الخميس، عدة صواريخ تم تحديدها وهي قادمة من منطقة بيت حانون(شمال غزة) سقطت في مناطق مفتوحة بالقرب من جنوب إسرائيل، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات".

وأضاف البيان: "ثم قام سلاح الجو الإسرائيلي بقصف أهداف إرهابية في المنطقة التي أطلقت منها الصواريخ".

وتابع: "تواصل القوات الإسرائيلية نشاطها العملياتي القائم على المعلومات الاستخبارية في منطقة رفح (جنوب غزة) وخلال اليوم الماضي تمكنت قواتنا من القضاء على العديد من الإرهابيين، وتفكيك البنية التحتية الإرهابية في المنطقة".

وختم البيان: "واستنادا إلى معلومات استخباراتية، عثر الجيش الإسرائيلي العامل في وسط غزة على ورشة لإنتاج الأسلحة بالإضافة إلى كمية كبيرة من الأموال المستخدمة في النشاط الإرهابي، كما تم القضاء على الإرهابيين الذين يشكلون خطرا على القوات في المنطقة".