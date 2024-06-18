جريمة هزت تونس بثاني أيام العيد.. ذبح زوجته وسط الطريق

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استيقظت تونس ثاني أيام عيد الأضحى، على وقع جريمة بشعة هزت محافظة القيروان بالوسط الغربي للبلاد، راحت ضحيتها أم لطفلين.

وفي تفاصيل الواقعة، أوقفت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالقيروان، زوجا تورّط فجر الاثنين، في قتل زوجته البالغة من العمر 30 سنة، باستعمال سلاح أبيض (سكين) بطريقة وحشية، بعد مطاردتها في الطريق العام.

جاء ذلك إثر خلاف نشب بينهما، حيث عمد الزوج إلى تعنيف زوجته فاضطرت إلى الفرار خارج المنزل، لكن الجاني استعان بسكين ولحق بها في أحد الشوارع، فأسقطها أرضا ثم شرع في تسديد عدة طعنات في مواطن من جسدها بطريقة بشعة، قبل أن يعمد إلى ذبحها، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

يذكر أن تونس سجلت بحسب إحصائيات رسمية نحو 70 جريمة قتل للنساء داخل الفضاء العائلي خلال الخمس سنوات الأخيرة، بينها 25 نفذت خلال العام المنقضي، وسط دعوات منظمات نسوية لإنفاذ القوانين ضد الجناة وعدم تكريس سياسة الإفلات من العقاب.