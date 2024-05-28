موجة حارة جداً ستضرب العراق.. القبة ترفع درجة الحرارة إلى 50

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تشير التوقعات إلى أن فصل الصيف هذا العام سيكون الأكثر سخونة على الإطلاق. وفي هذا السياق ستضرب موجة حارة جدا، تصل إلى 50 درجة، العراق خلال الأيام القادمة.

ورصد مختصو الطقس في مركز طقس العرب الإقليمي، مؤشرات على تأثر العراق في الأيام الأخيرة من شهر مايو الجاري بموجة حارة غير مسبوقة، ناتجة عن اشتداد المرتفع الجوي العربي الذي يعمل على تأجيج ظاهرة القبة الحرارية، التي تترافق مع كتلة هوائية ذات تسخين سطحي مرتفع يعمل على رفع درجات الحرارة لتصل إلى 50 مئوية، خاصة في المناطق الجنوبية.

ومن المتوقع أن يتأثر العراق للمرة الأولى هذا العام بظاهرة القبة الحرارية، التي ستثير موجة حارة تأتي على شكل ارتفاع كبير وملحوظ على درجات الحرارة لتصل في العاصمة بغداد ما بين 44 و46 درجة مئوية، فيما ستصل لأول مرة في المناطق الجنوبية، مثل الكوت والبصرة وضواحيهما بين 48 و49 درجة مئوية، لتلامس 50 درجة مئوية.

القبة الحرارية

والقبة الحرارية هي ظاهرة جوية تنتج عن منطقة ذات ضغط جوي مرتفع في الطبقات العليا من الغلاف الجوي تعمل على تسخين الهواء في الطبقات السفلى نتيجة عملية ديناميكية تسمى التسخين تحت الضغط، فمع ضغط الهواء في منطقة معينة تحت تأثير مرتفع جوي في طبقات الجو العليا تتكون قبة حرارية.

ويشكل ذلك كتلة هوائية سطحية حارة تختلف كثافتها حسب المنطقة وكثافة المرتفع الجوي وأيضاً حسب فترة تكونها خلال العام.