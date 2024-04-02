بالصور- مَن هم قتلى الحرس الثوري في هجوم القنصلية في دمشق؟

A + A -

لم تتوقف التهديدات الإيرانية المتوعدة بالرد على الضربة الإسرائيلية التي دمرت أحد مباني القنصلية الإيرانية في دمشق أمس الاثنين، وتسبّبت بسقوط 11 قتيلاً بينهم قياديان وعناصر بالحرس الثوري.



فقد خسرت طهران إثر الهجوم، جنرالات وقيادات من الحرس الثوري، في أصعب خسارة منذ اغتيال قاسم سليماني عام 2020.



فمن هم هؤلاء الذين قضوا في دمشق؟

القائد في فيلق القدس محمد رضا زاهدي:



قيادي في فيلق القدس قضى بالغارة الإسرائيلية على المزة بالعاصمة السورية دمشق.



يعد زاهدي أحد كبار قادة فيلق القدس التابع للحرس الثوري.



وكان يعمل منذ 2008-2016 في فيلق القدس، وكان قائدًا للحرس في سوريا ولبنان.



كما تولى زاهدي خلال الفترة ما بين 2005-2008 قيادة قوات الحرس الثوري البرية.



ثم تولى قيادة قاعدة ثأر الله مع الحفاظ على منصبه قائدًا لقوات الحرس البرية خلال الفترة ما بين 2005-2006.



وعمل نائبا لرئيس عمليات الحرس الثوري من 2016-2019.



وكان زاهدي من القيادات الوسطى في الحرس الثوري أثناء الحرب الإيرانية العراقية، وتولى قيادة اللواء 44 قمر بني هاشم 1983-1986



وقاد لفترة قصيرة في العام 2005 القوات الجوية للحرس الثوري الإيراني.



الجنرال محمد هادي حاجي رحيمي:



نائب قائد فيلق القدس زاهدي



العميد حسين أمير اللهي:



رئيس هيئة الأركان العامة للحرس الثوري في سوريا ولبنان.



4 ضباط آخرين:



كما أكد الحرس الثوري الإيراني في بيان رسمي كذلك مقتل 4 مستشارين آخرين هم، مهدي جلالاتي، ومحسن صدقات، وعلي آغا بابائي، وعلي صالحي روزبهاني.



شار إلى أن الضربات الإسرائيلية كانت استهدفت، الاثنين، حي المزة في دمشق، وفق وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).



ودمرت الصواريخ الإسرائيلية بناء ملحقا بالسفارة الإيرانية على أوتستراد المزة بالعاصمة دمشق، ما أدى إلى مقتل 11 شخصا، وتدمير المبنى الملحق بالسفارة بشكل كامل.



إلى ذلك، وعد مسؤولون إيرانيون بردّ حازم في الزمان والمكان المناسبين، وفق تعبيرهم.