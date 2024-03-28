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"طيور الخير" تنفذ أكبر عملية إسقاط جوي للمساعدات في شمال غزة

28
MARCH
2024
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أعلنت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع الإماراتية، الأربعاء، عن تنفيذ عملية "طيور الخير" الإسقاط الجوي الـ16 للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة، بواسطة أطقم مشتركة تابعة للقوات الجوية لدولة الإمارات ولجمهورية مصر.
 
وحسب ما ذكرت وزارة الدفاع الإماراتية، فإن هذا الإسقاط الجوي يعد هو الأكبر منذ انطلاق عملية "طيور الخير"، حيث تم عبر 3 طائرات حملت 90 طنا من المساعدات الغذائية والإغاثية.
 
وجرت عملية الإسقاط فوق المناطق المعزولة التي يتعذر الوصول إليها شمال قطاع غزة.
 
ووصل بذلك إجمالي المساعدات التي تم إسقاطها منذ انطلاق عملية "طيور الخير" إلى 664 طنا من المساعدات الغذائية والإغاثية.
 
وتأتي عملية "طيور الخير" ضمن إطار "عملية الفارس الشهم/3" لدعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
 
وضاعفت دولة الإمارات جهودها خلال شهر رمضان المبارك، حيث تُقدم هذه المساعدات عبر تضافر جهود المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والخيرية في الدولة، متمثلة بهيئة الهلال الأحمر الإماراتي ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية ومؤسسة زايد بن سلطان للأعمال الخيرية والإنسانية وغيرها من المؤسسات الإنسانية والخيرية في الدولة.
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