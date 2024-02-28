living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الهلال السعودي يبلغ نيمار بشأن عقده

28
FEBRUARY
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أبلغ نادي الهلال السعودي، البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم الفريق، برغبته في تجديد عقده مع الفريق، من أجل استمراره في صفوف "الزعيم" لأطول فترة ممكنة.
 
وارتبط اسم النجم البرازيلي في الفترة الأخيرة، بالرحيل عن صفوف الهلال، خاصة بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة التي تعرض إليها مؤخرا رفقة منتخب بلاده.
 
وحسب ما ذكره مارسيلو تيكسيرا رئيس نادي سانتوس البرازيلي، النادي الأسبق لنيمار في تصريحات خاصة لـ صحيفة الرياضية السعودية: "نيمار أبلغنا بأن الهلال يرغب في تمديد عقده لتعويض الفترة التي غاب فيها بسبب الإصابة ولكن الأمر لم يتم بشكل رسمي حتى الآن".
 
وتابع في تصريحاته: "نتابع بشكل جاد مصير نيمار مع النادي السعودي وهل ستكون هناك إمكانية لعدم استمرار اللاعب أم لا، كل هذا نتابعه عن كثب من أجل بدء المفاوضات الجادة والرسمية لعودة اللاعب من جديد".
 
وأوضح بشأن إمكانية عودة نجم الهلال السعودي إلى اللعب في البرازيل مرة أخرى: "الخطة جاهزة لعودة نيمار، لكن ذلك سيعتمد على رغبته بكل تأكيد".
 
ويرتبط النجم البرازيلي بعقد ممتد مع الهلال السعودي، حتى صيف 2025 المقبل، أي أنه في يناير المقبل سيكون من حقه التفاوض مع أي ناد أخر دون الرجوع لإدارة "الزعيم".
 
يشار إلى أن نيمار شارك مع الهلال في الموسم الجاري قبل أن تبعده الإصابة في 5 مباريات شملت دوري روشن ودوري أبطال آسيا، سجل خلالها هدفا وصنع 3.
 
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   