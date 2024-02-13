ووفقا للجيش الإسرائيلي فإن القتلى الثلاثة يتبعون كتيبة الاحتياط 630 التابعة للفرقة الجنوبية، وهم قائد الكتيبة الكولونيل احتياط نتانيال يعقوب إلكوبي ويبلغ من العمر 36 عاما وهو من سكان مدينة حيفا، ونائبه الرائد احتياط يائير كوهين، وعمره 30 عاما، من بلدة رامات غان، والرقيب أول احتياط زيف تشين ويلغ من العمر 27 عاما من كفار سافا.

وبحسب القناة ال 13 الإسرائيلية، فقد دخل المقاتلون الثلاثة إلى مبنى في منطقة شرق خان يونس، تبين أنه مبنى محاصر في كمين أعده مسلحون فلسطينيون، حيث انفجر فوق أفراد القوة اللإسرائيلية.

وأصيب اثنان آخران من جنود الاحتياط من الكتيبة 630 بجروح خطيرة. وتم نقلهم لتلقي العلاج الطبي في المستشفى وتم إبلاغ عائلاتهم.

يأتي ذلك بعد يوم كامل من أنباء تحدثت عن "حادث مؤسف" وقع في خان يونس، وذكرت وسائل إعلام إنه يتعلق بكمين.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية يوم الاثنين إن الجيش "يعاني من وضع صعب في خان يونس بعد تعرضه لكمين كبير جدا ونحن نتابعه".