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إردوغان: السلام في منطقتنا يمر من تأسيس دولة فلسطينية

13
FEBRUARY
2024
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رأى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال مشاركته في فعاليات القمة العالمية للحكومات المقامة في دبي أن "الطريق المؤدي للسلام والاستقرار في منطقتنا يمر من تأسيس دولة فلسطينية"، مؤكدا "أننا لن ندع الفلسطينيين وحدهم ومن دون حماية"، بحسب وكالة "الأناضول".
 وقال: "إن إسرائيل ترى نفسها فوق القانون الدولي ولم تتخل عن الاحتلال والسرقة والتدمير والمجازر منذ عقود".
وشدد على أن "الطريق المؤدي للسلام والاستقرار والتنمية الاقتصادية في منطقتنا يمر من تأسيس دولة فلسطينية"، مؤكدا أنه "على إسرائيل التوقف عن السعي وراء أحلام توسعية إذا كانت تريد السلام، والقبول بدولة فلسطينية مستقلة على أساس حدود عام 1967".
ورأى إردوغان أن "أي خطوة ستبقى منقوصة ما لم تنشأ دولة فلسطينية ذات سيادة موحدة جغرافيا على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية"، جازما "أننا لن ندع أبدا إخواننا الفلسطينيين وحدهم ومن دون حماية".
وأسف "لما شهدته الأونروا مؤخرا من استهداف لسمعتها بشكل مبالغ فيه"، داعيا "الدول ذات الضمائر الحية إلى دعم الأونروا التي تمثل شريان حياة لستة ملايين لاجئ في الأردن وسوريا ولبنان وفلسطين".

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