مقتل 3 جنود إسرائيليين وإصابة 7 آخرين في معارك غزة

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أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس مقتل وإصابة 10 من جنوده خلال الساعات الماضية في المعارك الدائرة في قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن 3 جنود قتلوا وأصيب 7 آخرون في معارك بقطاع غزة.

وبذلك يرتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي الذين تم الإعلان عنهم خلال الثماني والأربعين الساعة إلى 11 جنديا وضابطا.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أمس الأربعاء مقتل 8 ضباط وجنود.

كذلك ارتفع العدد الإجمالي لقتلى الجيش الإسرائيلي منذ بدء التوغل العسكري في قطاع غزة إلى أكثر من 165 قتيلا بين جندي وضابط.

وكانت إسرائيل أطلقت حملة قصف جوي مكثفة وحصارا أعقبته عملية برية، بعد الهجوم الذي نفذته حماس على مستوطنات غلاف غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية عن مقتل وإصابة أكثر من 76 ألف فلسطيني، غالبيتهم من النساء والأطفال.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، مساء الأربعاء، ارتفاع عدد القتلى إلى 21,110 والمصابين إلى 55,243 جراء الغارات الإسرائيلية والعملية البرية في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.