living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مقتل 3 جنود إسرائيليين وإصابة 7 آخرين في معارك غزة

28
DECEMBER
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس مقتل وإصابة 10 من جنوده خلال الساعات الماضية في المعارك الدائرة في قطاع غزة.
 
وقال الجيش الإسرائيلي إن 3 جنود قتلوا وأصيب 7 آخرون في معارك بقطاع غزة.
 
وبذلك يرتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي الذين تم الإعلان عنهم خلال الثماني والأربعين الساعة إلى 11 جنديا وضابطا.
 
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أمس الأربعاء مقتل 8 ضباط وجنود.
 
 كذلك ارتفع العدد الإجمالي لقتلى الجيش الإسرائيلي منذ بدء التوغل العسكري في قطاع غزة إلى أكثر من 165 قتيلا بين جندي وضابط.
 
وكانت إسرائيل أطلقت حملة قصف جوي مكثفة وحصارا أعقبته عملية برية، بعد الهجوم الذي نفذته حماس على مستوطنات غلاف غزة في السابع من أكتوبر الماضي.
 
 وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية عن مقتل وإصابة أكثر من 76 ألف فلسطيني، غالبيتهم من النساء والأطفال.
 
وأعلنت وزارة الصحة في غزة، مساء الأربعاء، ارتفاع عدد القتلى إلى 21,110 والمصابين إلى 55,243 جراء الغارات الإسرائيلية والعملية البرية في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   