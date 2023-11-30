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وسائل إعلام فلسطينية: زوارق حربية إسرائيلية تقصف ساحل خانيونس جنوب قطاع غزة

30
NOVEMBER
2023
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، بأن زوارق حربية إسرائيلية قصفت ساحل خانيونس جنوب قطاع غزة بقذائف صاروخية.
 
وأفادت المصادر الإعلامية بسماع دوي 3 انفجارات جراء تجدد إطلاق البحرية الإسرائيلية قذائف على شاطئ بحر دير البلح وسط قطاع غزة.
 
وكانت أعلنت حركة حماس والجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، قبيل مدة قصيرة من انتهاء أجل الهدنة في غزة، تمديدها ليوم سابع.
 
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إنه "في ضوء جهود الوسطاء لمواصلة عملية إطلاق سراح المختطفين، وبموجب بنود الاتفاق، فإن الهدنة ستستمر".
 
وأكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن القائمة الجديدة من الأسرى التي ستفرج عنهم حماس تشمل النساء والأطفال وفق الاتفاق، وبالتالي فإن الهدنة ستستمر.
 
بدورها، أعلنت حركة حماس أنه تم الاتفاق على تمديد الهدنة ليوم سابع وهو اليوم الخميس.
 
من جهتها، أعلنت الخارجية القطرية توصل الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لتمديد الهدنة ليوم إضافي، وقالت في بيان إن تكثيف الجهود مستمر بهدف الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة.
روسيا اليوم
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