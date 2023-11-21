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تونس.. "جبهة الخلاص الوطني" تعلن مقاطعة الانتخابات المحلية

21
NOVEMBER
2023
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أعلنت "جبهة الخلاص الوطني" التي تضم أحزابا سياسية ونشطاء في المجمتع المدني التونسي، اليوم الاثنين، مقاطعة الانتخابات المحلية المقرر تنظيمها يوم 24 ديسمبر المقبل.
 
وقال رئيس "جبهة الخلاص"، أحمد نجيب الشابي خلال ندوة صحفية، إن هذه الانتخابات تجري في مناخ سياسي وإطار قانوني غير ملائم، داعيا القوى الحية في البلاد إلى مقاطعتها.
 
كما دعا إلى إلغاء الإطار القانوني الذي سنه الرئيس التونسي قيس سعيد، مشددا على أن الجبهة ترى أنه لا حل إلا بالحوار الوطني وفق تأكيده.
 
وأضاف أن "الانتخابات المحلية ستكون خيبة إضافية للسلطة السياسية، وستزيد الطين بلة".
 
وتحدث نجيب الشابي عن ضرورة تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة تعيد الشرعية الدستورية والاستقرار السياسي لتونس، حسب تعبيره.
 
وتخص الانتخابات المحلية مجلس الأقاليم والجهات، وهو بمثابة المؤسسة الثانية بعد البرلمان.
 
وبحسب المرسوم المتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبة المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم، تعتبر كل عمادة (أصغر قسم إداري) دائرة انتخابية، تنتخب ممثلا واحدا عنها، ويتم انتخاب المجلس الجهوي (للولاية) عبر القرعة بين أعضاء المجلس المحلي.
روسيا اليوم
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