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السعودية.. تداول فيديو مداهمة قوة أمنية خاصة لمروج مخدرات وما عثر عليه بحوزته

9
NOVEMBER
2023
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نشرت وزارة الداخلية السعودية، الثلاثاء، مقطع فيديو يظهر عملية مداهمة أمنية لمروج مخدرات نفذتها قوة المهمات والواجبات الخاصة.
 
جاء ذلك في منشور للداخلية السعودية على صفحتها بمنصة سناب شات ويظهر كيف سبقت عملية الرصد والمتابعة المشتبه به ولحظة القاء القبض عليه وتفتيشه ومداهمة منزله وما عثر عليه داخله.
 
ونشر الأمن السعودي مقطع الفيديو على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا) مع صورة خلفية للمشتبه به بعد إلقاء القبض عليه.
 
وقالت الداخلية في بيانها: "قبضت قوة المهمات والواجبات الخاصة بشرطة منطقة المدينة المنورة على مقيم من الجنسية الباكستانية لترويجه (569) جرامًا من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وذلك بإخفائها في سكنه وأكواب ورقية ووضعها للمشترين في أماكن وتحديدها باستخدام نظام تحديد المواقع، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص".
 
اضغط هنا لمشاهدة الفيديو
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