تونس.. انهيار مبنى بسوق البياصة‎ في بنزرت

A + A -

سجلت مدينة بنزرت شمالي تونس فجر اليوم الخميس، انهيار مبنى قديم وسط سوق البياصة، دون تسجيل وقوع خسائر بشرية.

وتزامن وقوع الحادثة مع غلق السوق اليوم، بسبب عطلة العيد، في حين أن المبنى شاغر.

وذكرت إذاعة "موزاييك" بأن نفس المنطقة سبق وأن سجلت انهيار جزء من مبنى في فبراير 2023، ما تسبب في إصابة شاب بجروح طفيفة ودخول كهل في غيبوبة.

وتضم العديد من مدن بنزرت مبان متداعية للسقوط، حيث تهدد بصفة خاصة ساكنيها، في حين يقارب عددها 570 عقارا موزعا على معتمديات بنزرت الشمالية وبنزرت الجنوبية وماطر ومنزل بورقيبة وتينجة.