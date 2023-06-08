بينهم 3 نساء.. انتشال جثث مهاجرين غير نظاميين قبالة سواحل تونس

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انتشلت وحدات الحرس البحري التونسي، 8 جثث بينهم 3 نساء، لمهاجرين ينحدرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء، بسواحل ولاية المنستير جنوب شرق العاصمة التونسية.

وقال متحدث باسم محاكم المنستير وولاية المهدية المجاورة فريد جحا، يوم الأربعاء، إن 29 شخصا بينهم رضيع فقد أمه جرى إنقاذهم بعد انقلاب المركب في البحر.

وكان القارب انطلق من سواحل منطقة طبلبة قبل أن يغرق على بعد نحو 30 ميلا، وفق المصدر نفسه.

وصرح جحا لإذاعة "جوهرة أف أم" بأن وحدات الحرس البحري انتشلت ثلاث جثث لنساء فيما لفظ البحر بقية الجثث إلى ميناء صيادة بالولاية.

وأضاف أن السلطات ستتولى إيواء الرضيع الذي فقد أمه بأحد مراكز إيواء الأطفال إلى حين العثور على أفراد من عائلته عبر الاتصال بالسفارات المعنية.

وتشهد تونس تدفقا قياسيا للمهاجرين عبر سواحلها هذا العام مقارنة بالسنوات السابقة.