أردوغان يهدّد اليونان: "أيًّا كانت الدولة التي تزعجنا في منتصف الليل قد نصل فجأة"

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جدّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تهديداته ضد اليونان، وذلك بعد أول اجتماع للمجموعة السياسية الأوروبية في براغ. وقال: "أيًا كانت الدولة التي تزعجنا، وأيًا كانت الدولة التي تهاجمنا، فسيكون ردنا دائمًا أن نقول: في منتصف الليل قد نصل فجأة".

ولدى سؤاله عمّا إذا كان يقصد شنّ هجوم على اليونان، أجاب: "لقد فهمت الأمر بشكل صحيح، وكان ينبغي أن يلتقطوا (اليونان) هذه الرسالة أيضًا".

وأضاف: "إنهم ليسوا في المكان الذي يفترض أن يكونوا فيه. سياستهم برمتها قائمة على الأكاذيب، فهم ليسوا أمناء. ليس لدينا ما نناقشه مع اليونان".

سبوتنيك