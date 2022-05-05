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سلطة المعابر الإسرائيلية: أكثر من 9400 إسرائيلي اجتازوا الحدود عبر معبر طابا

5
MAY
2022
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ذكرت سلطة المعابر الإسرائيلية أن أكثر من 9400 إسرائيلي اجتازوا الحدود عبر معبر طابا يوم الثلاثاء وأن عددا مماثلا سيتوجه إلى مصر يوم الأربعاء.
 
ويشهد المعبر ازدحاما يتسبب في حدوث اختناقات مرورية في مدينة إيلات.
 
وتعقيبا على الاكتظاظات على معبر طابا البري، قال المتحدث بلسان سلطة المعابر إنه قد تم رصد مئات الركاب الليلة الماضية مع صباح اليوم مما أدى إلى ازدحام كبير على المعبر، حيث يتم العمل على نقل المسافرين الى الجانب المصري.
 
وذكر أنه من المتوقع أن يعبر اليوم عدد مماثل الى دولة مصر.
 
وصرح بأنه خرج حتى الآن من المعبر 8841 مسافر ودخل 567 مسافر.
 
وتداول ناشطون مقطع فيديو يظهر مجموعات كبيرة من الإسرائيليين يحتشدون عند معبر طابا في سيناء استعدادا للدخول لقضاء عطلة الأعياد.
 
جدير بالذكر أن هذه الواقعة ليست الأولى في أقل من شهر، حيث كانت توجد حشود مماثل يوم 18 أبريل، لقضاء عطلة عيد الفصح.
روسيا اليوم
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