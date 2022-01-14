مصر تنعى أحد دبلوماسييها الكبار

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أعلنت وزارة الخارجية المصرية وفاة سفير مصر في روما، علاء رشدي والذي وافته المنية صباح اليوم بشكل مفاجئ.

وقالت وزارة الخارجية في بيانها: "يتقدم السفير سامح شكري وزير الخارجية وجميع أعضاء الوزارة بخالص التعازي وصادق المواساة لأسرة الفقيد ولجميع زملائه وأصدقائه، يدعون المولى عزّ وجلّ أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يُسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أسرته الصبر والسلوان".

وتابعت: "إن المرحوم السفير علاء رشدي كان مثالاً يُحتذى به في دماثة الخلق، يحظىَ بمحبة الجميع؛ كما كان نموذجاً للإخلاص المهني وقدوة في العمل الدؤوب الجاد طوال مسيرة عمله المتميزة بديوان وزارة الخارجية وبعثاتنا بالخارج".