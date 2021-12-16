living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

كيف يسخّر "الإخوان" التقنية في حروبهم التخريبية؟

16
DECEMBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
كشف اللواء محمود الرشيدي مساعد وزير الداخلية المصري الأسبق للمعلومات، عن الآليات التي تعتمد عليها جماعة الإخوان الإرهابية بتوظيف تقنيات الجيل الخامس والتكنولوجيا الحديثة بوجه عام في حربها ضد الدول، بهدف ضرب الاستقرار ونزع الثقة بين المواطنين والمؤسسات الحكومية.
 
وفي حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، قال الرشيدي إن "التقنيات الحديثة باتت أهمية قصوى على المستوى الدولي، لأنها أداة لتحقيق التنمية المستدامة للدول، وضمان الأمن والاستقرار للأفراد، ولكن بشرط أن يتم استخدامها في الأغراض المشروعة وفق القوانين الخاصة بكل دولة".
 
وأضاف أن الاعتماد على التقنيات الحديثة "بات ضرورة مُلحَّة خاصة في ظل التداعيات الخاصة بجائحة كورونا وفرض قيود على التباعد الاجتماعي، وأصبح الإنترنت بتقنياته المختلفة وسيلة مثلى للتعامل اليومي أو العمل، وبالطبع زادت نسب استخدامه والاعتماد عليه بشكل مطلق في مختلف الدول".
 
وبيّن الخبير الأمني المصري أن الجماعات الإرهابية تستغل هذه التقنيات في مخططاتها المشبوهة، عن طريق توظيفها بطرق غير شرعية، خاصة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي التي تستخدم في إدارة حرب معلوماتية شرسة لبث الفتن والشائعات والتحريض ضد مؤسسات الدولة، وتصدير حالة من الإحباط واليأس لدى المواطنين، لنزع الثقة بينهم وبين قياداتهم السياسية.
 
وأوضح الرشيدي أن جماعة الإخوان الإرهابية "لجأت خلال الفترة الماضية، إلى استخدام كافة التقنيات التكنولوجية الحديثة التي يمتلكونها والتي هي في متناول أيديهم، من شركات إعلامية، أو مؤسسات دعائية لفبركة أي أخبار مغلوطة حول الأوضاع العامة في مصر، بغرض ضرب الاستقرار، مستغلين في ذلك التقنيات الحديثة وتكنولوجيا الجيلين الرابع والخامس من الاتصالات".
 
وحول الآلية التي تعتمد عليها الجماعة في فبركة التسجيلات الصوتية، قال الرشيدي إنه "بداية مما حدث من تسريبات مفبركة مؤخرا، تمكنت السلطات المصرية من كشفها، وهذا إن دل على شيء فهو يدل على الجهل والسطحية وحالة اليأس التي وصلت إليها تلك الجماعة، من سوء فهم وسوء ترتيب وضحالة علمية أثبتتها أجهزة الأمن، بما تمتلكه من تقنيات حديثة كاشفة لتلك الحيل الخبيثة".
 
كذلك أشار الرشيدي إلى أن جماعة "الإخوان" تعتمد أيضا على الأدوات التقنية "لفبركة الأخبار والأحداث مثل التظاهرات أو المحادثات الصوتية لشخصيات عامة، عن طريق تسجيل نبرة الصوت ثم إعادة التسجيل بكلمات أخرى تخدم السياقات التي يستهدفونها، ولكن في الوقت ذاته تمتلك مصر نظما على قدر عال جدا من التطور والدقة، وهو ما يمكّنها من كشف هذه المخططات والتصدي لها".
 
حروب الجيل الخامس
 
وفيما يتعلق باستغلال جماعة "الإخوان" الإرهابية لتقنيات الجيل الخامس وتوظيفها في مخططاتها لضرب الاستقرار، وتشويه الأنظمة في عدد من الدول العربية، حذر مفتي مصر الدكتور شوقي علام في تصريحات أعقبت كشف السلطات المصرية محاولة إخوانية لتزييف تسجيلات صوتية لأشخاص ادعوا أنهم يعملون بجهات سيادية، من أن "الجماعة التخريبية تراهن على تضليل وعي الشعب باستخدام أدوات حروب الجيل الخامس".
 
وكشفت وزارة الداخلية المصرية، الاثنين، حقيقة تسجيل صوتي مسرب لبعض الأشخاص ادعوا عملهم بجهات سيادية، وتربحهم باستغلال مناصبهم، وروجت له مواقع إخوانية خلال الأيام الماضية.
 
وقالت وزارة الداخلية المصرية في بيان إنه "انطلاقا مـن جهـود وزارة الداخلية في حماية البلاد من المخططات الإجرامية التي تضطلع الكيانات المعادية، خاصة تنظيم الإخوان الإرهابي، بالترويج لها، والتي تستهدف المساس بأمن الوطن والنيل من مقدراته، من خلال ترويج الشائعات والأخبار المغلوطة بهدف إثارة البلبلة في أوساط المواطنين، وتشويه صورة مؤسسات الدولة أمام الرأي العام".
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout