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أسير فلسطيني في سجن جلبوع يسكب ماء مغليا على وجه سجانه... فيديو

13
SEPTEMBER
2021
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نشرت وسائل إعلام عبرية مقطعا مصورا قالت إنه يسجل لحظة اعتداء أسير فسلطيني على سجان داخل سجن جلبوع شديد الحراسة.
 
وبحسب موقع "والا" العبري، الذي نشر المقطع، قام الأسير مالك حامد، المسجون في سجن جلبوع، بسكب الماء المغلي على وجه أحد الحراس في السجن ردا على الإجراءات التي اتخذتها إدارة السجن بتقييد الحركة داخل السجن، بما في ذلك تقليص ساعات الخروج من الزنزانات، في أعقاب عملية هروب الأسرى الأسبوع الماضي.
 
ويظهر المقطع المتداول، المصور بكاميرات المراقبة الأمنية في السجن، السجان وهو يقفز من الألم بعد رشه بالماء المغلي.
 
وتمكن 6 أسرى فلسطينيين من الفرار من سجن "جلبوع" الإسرائيلي شديد الحراسة، الإثنين الماضي، عبر نفق حفروه أسفل السجن بمعلقة معدنية، وتمكنت الشرطة الإسرائيلية فيما بعد من القبض على أربعة منهم، وشددت الحراسة والإجراءات على السجن.
 
وأشار الموقع إلى أنه حسب لائحة الاتهام التي وجهت للسجين فأنه، الأسير، قام بتسخين الماء في غلاية، وطلب من أحد السجناء الاقتراب من زنزانته، وعندما تأكد من اقترابه من النافذة سكب الماء المغلي على وجهه.
 
ولفت الموقع إلى أن الواقعة حدثت الثلاثاء الماضي، بعد يوم واحد من فرار الأسرى الفلسطينين الستة، وتشديد الإجراءات داخل السجن.
 
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