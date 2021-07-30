إعلام: توقف جميع رحلات مطار بن غوريون الإسرائيلي

A + A -

أفادت وسائل إعلام غربية، صباح اليوم الجمعة، بأن السلطات الإسرائيلية أوقفت حركة الطيران في مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن مراسلها الموجود في مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب، صباح اليوم الجمعة، أن سلطات المطار الإسرائيلي أوقفت جميع الرحلات، نتيجة لاحتراق سيارة في إحدى ساحات الانتظار في المطار.

أوقفت سلطات مطار "بن غوريون" الدولي في #إسرائيل، جميع الرحلات؛ بسبب احتراق سيارة في إحدى ساحات الانتظار.

وذكر المراسل أن قوات أمن المطار قامت باعتقال أحد الأشخاص، أيضا، في وقت أعرب أقارب الشخص الموقوف عن استنكارهم لتصرف قوات الأمن الإسرائيلية.

وأشارت الوكالة التركية إلى أن المسؤولين الإسرائيليين لم يصدروا أي بيان حيال سبب توقيف ذلك الشخص، الذي لم يكشف عن هويته بعد، وما إن كانت له علاقة بحريق السيارة في ساحة الانتظار في المطار من عدمه.