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طارد زوجته في الشارع فمات بنوبة قلبية

30
JULY
2021
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شهد مركز كفر شكر بمحافظة القليوبية في مصر واقعة غربية من نوعها، حيث توفي رجل بنوبة قلبية أثناء مطاردة زوجته في الشارع، عقب مشاجرة وقعت بينهما.

وكشف مصدر أمني تفاصيل الحادث الذي وقع الخميس، قائلا إن الواقعة حدثت في منطقة قصر الثقافة بالقليوبية، حيث تبين أن وفاة الزوج جاءت خلال مشاجرة مع زوجته، إذ أصيب بأزمة قلبية وتوفي في الحال.

وفاة طبيعية

وتلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مركز شرطة كفر شكر، يفيد ورود بلاغ بوفاة زوج خلال مشاجرة نشبت مع زوجته لخلافات أسرية بينهما.

وعلى الفور، انتقلت قوة من مباحث مركز شرطة كفر شكر لموقع الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين وفاة الزوج بأسباب طبيعية خلال مشادة نشبت بينه وبين زوجته.

وهربت الزوجة للشارع، وخلال مطاردة الزوج لها وتدخل عدد من الجيران، وأثناء فض المشاجرة وقع الزوج على الأرض دون أي تدخل من أحد وتوفي على الفور، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

جرائم تتكرر

وشهدت مصر في الآونة الأخيرة العديد من جرائم قتل الأزواج والزوجات بسبب الخلافات الأسرية، حيث قامت زوجة بقتل زوجها بسبب خلاف نشب بينهما في منطقة طنط الجزيرة في مركز طوخ.

وبسبب الخلاف، أحضرت الزوجة سكينا من المطبخ، وسددت لزوجها طعنة في الصدر أنهت حياته.

كما شهد مركز اهناسيا ببني سويف واقعة أخرى، حيث قام زوج بقتل زوجته بـ 27 طعنة، بعد علمه أنها قررت رفع دعوى خلع ضده، بسبب صعوبة الحياة معه.

وقام أيضا طبيب أسنان بقتل زوجته في المنصورة بمحافظة الدقهلية، بـ11 طعنة في أماكن متفرقة بجسدها، لخلافات بينهما.

 

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