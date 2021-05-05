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مصر على موعد مع موجة حارة شديدة وهيئة الأرصاد تحذر

5
MAY
2021
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حذرت هيئة الأرصاد الجوية في مصر من موجة ارتفاع في درجات الحرارة حيث يسود الطقس الحار نهارا على القاهرة وشمال الصعيد ومصر الوسطى بأكملها.
 
وستبلغ درجات الحرارة 40 درجة مئوية على القاهرة وذروة الارتفاع ستبلغ 43 درجة على المناطق الجنوبية.
 
ويبدأ انخفاض طفيف جدا على درجات الحرارة في القاهرة، بحسب الهيئة، وإن ظل الطقس شديد الحرارة على أن يكون الانخفاض مؤقتا يوم الجمعة على شمال البلاد حيث يظل الطقس حارا.
 
وتستمر هذه الموجة الحارة لمدة خمسة أيام قادمة وتزداد فترات سطوع الشمس خلال هذه الفترة.
 
وطالبت هيئة الأرصاد الجوية من المواطنين بتوخي الحذر وعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة.
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