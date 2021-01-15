living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

إصابات كورونا بمصر ترتفع.. وتتخطى "الرقم المزعج" مجددا

15
JANUARY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
سجلت وزارة الصحة المصرية، الخميس، 1022 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و59 وفاة مقارنة مع 996 إصابة و58 وفاة الأربعاء.
 
 
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية خالد مجاهد إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس هو 153741 حالة من ضمنهم 121072 حالة تم شفاؤها، و8421 حالة وفاة".
 
وأضاف أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
 
وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 153741 حالة من ضمنهم 121072 حالة تم شفاؤها، و 8421 حالة وفاة.
 
تراجع الأرقام
 
وفي وقت سابق، أكدت وزيرة الصحة المصرية، رصد انخفاض في حالات الإصابة بكورونا بنسبة تقدر بنحو 21 بالمئة خلال الأسبوع الأول من يناير، مقارنة بأواخر شهر ديسمبر الماضي.
 
وأوضحت أن حالات الحجز بالمستشفيات تقلصت بنسبة تقدر بنحو 10.5 بالمئة، فضلًا عن تراجع الحالات الحرجة بالعناية المركزة إلى 8 بالمئة، مشددة على الالتزام بالإجراءات الاحترازية على الرغم من انخفاض الحالات.
 
وأشارت زايد إلى أن استقرار، أو انخفاض، أعداد الحالات خلال الأيام الماضية شيء إيجابي، مرجعة الأمر إلى تشبع الإصابة بالفيروس بالأماكن التي ينتشر بها أعداد الحالات، بحسب ما نقلت "الشروق".
 
وذكرت أنه لا يمكن الجزم بتجاوز مصر ذروة الموجة الثانية من فيروس كورونا، لافتة إلى انخفاض الوفيات من كورونا وكذلك من أصحاب الأمراض المزمنة.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout