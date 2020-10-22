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صائب عريقات يخضع لعملية "دقيقة" في إسرائيل

22
OCTOBER
2020
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قالت ابنة صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن طبيبا يعالجه من فيروس كورونا المستجد أجرى له عملية دقيقة بالرئة الأربعاء لفحص حالة جهازه التنفسي.
 
وذكرت سلام عريقات على تويتر، أن والدها لازال متصلا بأنابيب متصلة بدورها بجهاز دعم الحياة خارج الجسم، الذي يقوم بعمل الرئتين عن طريق نقل الأكسجين إلى الدم.
 
وأضافت سلام عريقات وهي طبيبة أن الأمر سيستغرق عدة أيام للحصول على النتائج، مضيفة "نأمل أن تسير الأمور بشكل جيد"، حسبما نقلت "الأسوشيتد برس".
 
ونقل عريقات البالغ من العمر 65 عاما، الأحد من الضفة الغربية إلى مركز "هداسا" الطبي الإسرائيلي.
 
وقال المستشفى إن حالته حرجة ولكنها مستقرة، وإن فريقه الطبي يتشاور مع خبراء في جميع أنحاء العالم للتعامل مع الحالة.
 
وأوضح المستشفى أن حالة عريقات معقدة بشكل خاص بالنظر إلى تاريخه الطويل من المشاكل الصحية، بما في ذلك عملية زرع رئة عام 2017.
 
وكان عريقات كبير المفاوضين في المحادثات مع إسرائيل، ومستشارا للزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات والرئيس الحالي محمود عباس.
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