living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

هكذا سمحت السعودية لعارضات بالتقاط الصور بمدائن صالح

11
JULY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
عربي21 - كشف موقع "5pillarsuk" عن تفاصيل سماح السلطات السعودية لعارضات أزياء عالميات بالتصوير بملابس "جريئة" جدا في منطقة "مدائن صالح" التي تبعد 300 كم عن المدينة المنورة.
 
وقال الموقع إن عارضات مثل ''كيت موس'' و''مارياكارلا بوسكونو'' و''كانديس سوانيبويل'' و''جودان دان'' و''آمبر فاليتا'' و''أليك ويك'' ارتدين فساتين سوداء وبيضاء شبه عارية أثناء التجول والرقص حول موقع "مدائن صالح" التاريخي في السعودية.
 
وأوضح الموقع أن الجلسة المعروفة بـ"24 ساعة في العلا"، أكبر متحف في الهواء الطلق في العالم وموقع للتراث العالمي لليونسكو، أطلقت في شهر كانون ثاني/ يناير الماضي.
 
وقال المصمم اللبناني إيلي مزراحي صاحب علامة "مونو" للأزياء: "أقنعتهم بأن 24 ساعة في العلا ستكون شيئا مميزا (...) لم تأت كيت موس فحسب، لكنها كانت أول من وصل صباحا، وآخر من غادر".
 
العلا هي المنطقة التي تقع فيها "مدائن صالح"، وأول موقع في المملكة معترف به من قبل اليونسكو وغالبا ما يقارن بموقع البتراء في الأردن.
 
وتقع العلا على بعد 300 كيلومتر شمال المدينة المنورة. وتقع تاريخياً على طريق البخور وكانت مركزاً تجارياً هاماً لمملكة دادان.
 
ويحكي القرآن قصة بناء المنطقة من  قوم ثمود في أيام النبي صالح عليه السلام، وعاقبهم الله بـ"الصيحة" بسبب عصيانهم.
 
ولم يكن من الممكن التفكير في مثل هذه الصور في المملكة العربية السعودية قبل بضع سنوات فقط بسبب قواعد المملكة الصارمة بشأن اللباس والسياحة والمشاهير.
 
لكن منذ أن أصبح ولي العهد محمد بن سلمان الحاكم الفعلي للبلاد أدخل العديد من "الإصلاحات"، خاصة فيما يتعلق بصناعة الترفيه.
 
وفي كانون أول/ ديسمبر الماضي انتشرت فيديوهات لعارضات أزياء عالميات وهن يرقصن في الرياض للترويج لمهرجان "موسم الرياض" الترفيهي.
 
وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع مصورة لعارضات الأزياء العالميات كارن وازن، وناتالي فانج، وهن يرقصن في العاصمة الرياض بحماس وسعادة.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout