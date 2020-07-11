هكذا سمحت السعودية لعارضات بالتقاط الصور بمدائن صالح

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عربي21 - كشف موقع "5pillarsuk" عن تفاصيل سماح السلطات السعودية لعارضات أزياء عالميات بالتصوير بملابس "جريئة" جدا في منطقة "مدائن صالح" التي تبعد 300 كم عن المدينة المنورة.

وقال الموقع إن عارضات مثل ''كيت موس'' و''مارياكارلا بوسكونو'' و''كانديس سوانيبويل'' و''جودان دان'' و''آمبر فاليتا'' و''أليك ويك'' ارتدين فساتين سوداء وبيضاء شبه عارية أثناء التجول والرقص حول موقع "مدائن صالح" التاريخي في السعودية.

وأوضح الموقع أن الجلسة المعروفة بـ"24 ساعة في العلا"، أكبر متحف في الهواء الطلق في العالم وموقع للتراث العالمي لليونسكو، أطلقت في شهر كانون ثاني/ يناير الماضي.

وقال المصمم اللبناني إيلي مزراحي صاحب علامة "مونو" للأزياء: "أقنعتهم بأن 24 ساعة في العلا ستكون شيئا مميزا (...) لم تأت كيت موس فحسب، لكنها كانت أول من وصل صباحا، وآخر من غادر".

العلا هي المنطقة التي تقع فيها "مدائن صالح"، وأول موقع في المملكة معترف به من قبل اليونسكو وغالبا ما يقارن بموقع البتراء في الأردن.

وتقع العلا على بعد 300 كيلومتر شمال المدينة المنورة. وتقع تاريخياً على طريق البخور وكانت مركزاً تجارياً هاماً لمملكة دادان.

ويحكي القرآن قصة بناء المنطقة من قوم ثمود في أيام النبي صالح عليه السلام، وعاقبهم الله بـ"الصيحة" بسبب عصيانهم.

ولم يكن من الممكن التفكير في مثل هذه الصور في المملكة العربية السعودية قبل بضع سنوات فقط بسبب قواعد المملكة الصارمة بشأن اللباس والسياحة والمشاهير.

لكن منذ أن أصبح ولي العهد محمد بن سلمان الحاكم الفعلي للبلاد أدخل العديد من "الإصلاحات"، خاصة فيما يتعلق بصناعة الترفيه.

وفي كانون أول/ ديسمبر الماضي انتشرت فيديوهات لعارضات أزياء عالميات وهن يرقصن في الرياض للترويج لمهرجان "موسم الرياض" الترفيهي.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع مصورة لعارضات الأزياء العالميات كارن وازن، وناتالي فانج، وهن يرقصن في العاصمة الرياض بحماس وسعادة.