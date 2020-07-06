الأمن الأردني يفك خيوط 5 جرائم قيّدت ضد مجهول منذ عشرات السنوات

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أعلنت إدارة البحث الجنائي في مديرية الأمن العام الأردنية، أنها تمكنت منذ بداية العام الجاري، من كشف 5 جرائم قيدت ضد مجهول وطويت ملفاتها في أوقات سابقة.

وشكلت الإدارة فرق تحقيق متخصصة وفق خطط واستراتيجيات جديدة لإعادة التحقيق بكل القضايا المقيدة ضد مجهول بعد أن أشارت مصادر أمنية إلى أن "هناك جرائم مضى عليها عشرات الأعوام وما يزال الفاعل مجهولا".

وقال العميد المتقاعد سعد العجرمي إن إعادة فتح ملفات التحقيق في القضايا المقيدة ضد مجهول خصوصا في جرائم القتل "يدل على أن هناك عملا شرطيا متقنا يقوم به أفراد الإدارات الأمنية المختصة بهذا النوع من القضايا وهو مؤشر على الحس الأمني العالي".

وأضاف أن "متابعتها واكتشاف مرتكبيها يقع الآن ضمن أولويات عمل الجهاز الأمني".

من جهته، أكد أستاذ علم الاجتماع في جامعة البلقاء التطبيقية حسين الخزاعي، أن "نسبة اكتشاف الجريمة في الأردن تتجاوز 95%، وهي من النسب العالية جدا على مستوى عالمي وهذا شيء يفتخر فيه".

وأضاف أنه "لا يوجد في الأردن جريمة تظل مخفية، وحتى لو بعد عشرات الأعوام يتم معرفة الجناة وهذا يزيد من ثقة المواطنين بالأجهزة الأمنية".