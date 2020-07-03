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جريمة مروعة بريف دمشق.. قتل شقيقته ذبحا وحاول الهروب إلى إدلب

3
JULY
2020
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تناقلت وسائل إعلام محلية في سوريا ووسائل التواصل الاجتماعي أنباء عن جريمة قتل مروعة حدثت في بلدة الذيابية بريف دمشق.
 
وبحسب وزارة الداخلية السورية، "ورد إخبار إلى مركز شرطة الحسينية بريف دمشق التابع لناحية ببيلا بريف دمشق بوجود جثة فتاة في أحد المنازل بالبلدة ، فتم إرسال دورية إلى المكان حيث شوهدت جثة فتاة في بداية العقد الثالث من العمر ملقاة على الأرض والدماء تنزف من عنقها كونها (قتلت ذبحآ بالسكين) وبسؤال والدها عن ما حدث أفاد بانها كانت هي وشقيقها في الغرفة وبعدها سمع صوت صراخ وأصوات استغاثة وحين دخوله إلى الغرفة شاهد ابنته مضرجة بالدماء وأعلمه ولده أنه قام بقتلها، وبعدها لاذا بالفرار إلى جهة مجهولة".
 
وخلال عمليات البحث والتقصي وجمع المعلومات تبين بأن القاتل سيهرب إلى محافظة ادلب، حيث تم إلقاء القبض عليه في مركز انطلاق الشمال قبل أن يتمكن من الهرب وذلك بأقل من ساعة من ارتكاب الجرم.
 
وبعد القبض عليه والتحقيق معه اعترف بإقدامه على قتل شقيقته ذبحا بالسكين بعد أن قام بمجامعتها عنوة واغتصابها.
 
وبالتوسع بالتحقيق تبين أن والد المغدورة على علم واتفاق بقيام ولده بالقتل وذلك بحجة أن الفتاة أصبحت ذات سمعة سيئة في الحي الذي يقيمون فتم إلقاء القبض على الأب والتحقيقات ما زالت مستمرة معهما وستتم إحالتهما إلى القضاء المختص أصولا.
 
روسيا اليوم
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