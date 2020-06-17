نجاة أمير سعودي من حادث سير مروع (صور)

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نجا الأمير السعودي الشاب، محمد بن خالد بن طلال آل سعود، من حادث سير مروع أسفر عن احتراق سيارته بالكامل.

ونشر عمه، الأمير عبد العزيز بن طلال، صورة لسيارة بن خالد التي تحولت إلى قطعة حديد إثر احتراقها بالكامل جراء الحادث، وقال في تغريدة عبر "تويتر": الحمد لله على سلامة حبيبي محمد بن خالد، ما تشوف شر وطهور إن شاء الله".

كما أكدت الأميرة ريما بن طلال، أن ابن أخيها تعرض لحادث سيارة، لكنه خرج منه سالما، دون ذكر مزيد من التفاصيل، وكتبت عبر "تويتر": "حمد لله على سلامة ابننا محمد ولد أخوي خالد بعد تعرضه لحادث سيارة، الله يحفظه والجميع من شر الحوادث".

ونشرت الأميرة ريما صورة سيارة فارهة وقد تعرضت لضرر كبير بفعل الحادث، بجانب صورة لأخيها الأمير خالد بن طلال جالسا على كرسي بدا أنه بجانب سرير.

من الجدير بالذكر أن شقيق الأمير محمد، الأمير الوليد بن خالد بن طلال، دخل في غيبوبة منذ نحو 15 عاما إثر تعرضه لحادث مروري وظل في المستشفى طيلة السنوات الماضية قبل أن يقرر والده، خالد بن طلال، نقل ابنه للمنزل.َ