إعفاء وكيل إمارة جازان السعودية بسبب تغريدات قديمة مسيئة للمملكة

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أوردت وسائل إعلام سعودية نبأ إعفاء وكيل إمارة منطقة جازان، عبد الله المديميغ، من منصبه على خلفية إعادة نشر تغريدات قديمة ظهرت عام 2013 على حسابه في "تويتر" اعتبرت مسيئة للمملكة.

وذكرت المصادر في ساعة مبكرة من اليوم الثلاثاء، أن قرارا بإعفاء وكيل إمارة منطقة جازان، صدر بعد تداول تغريدات قديمة منسوبة له، وتعود للعامين 2012 و 2013.

وتداول مغردون سعوديون في موقع "تويتر" خلال اليومين الماضيين، صورا لتغريدات، قالوا إن المديميغ غرد بها في العام 2012، معتبرين أنها مسيئة للبلاد وتستوجب المحاسبة.

وتم تعيين عبدالله بن صالح علي المديميغ في منصبه وكيلا لإمارة جازان بالوكالة في مارس العام 2018 بقرار إداري من أمير المنطقة محمد بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود، قبل أن يتم تثبيته في المنصب بقرار حكومي صدر في أبريل العام الماضي.