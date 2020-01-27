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التعليم الفلسطينية: إسرائيل قتلت طالبين واعتقلت 161 خلال 2019

27
JANUARY
2020
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وثقت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية قتل الجيش الإسرائيلي طالبين فلسطينيين اثنين واعتقال 161 خلال العام 2019.
 
وفي تقرير لها نشرته أمس الأحد، حول "انتهاكات إسرائيل بحق العملية التعليمية للعام 2019"، بينت الوزارة أن "الاحتلال قتل طالبين فلسطينيين اثنين، واعتقل 161 طالبا وطالبة و17 معلما وموظفا إداريا، وجرح 175 طالبا وطالبة و(120) معلما وموظفا إداريا".
 
وأضافت الوزارة أن "الاحتلال هدم مدرستين، وسلم إخطارات هدم ووقف أعمال بناء ومصادرة وإغلاق لعدد آخر من المدارس".
 
وأوضحت أن "مجموع الحصص الدراسية الضائعة على الطلبة بفعل انتهاكات الاحتلال بلغت نحو 3072 حصة".
 
كما حذرت من "التحريض الإسرائيلي على المناهج الوطنية، ومحاولات السيطرة بالقوة على التعليم في القدس وتهويده".
 
وشددت الوزارة على أن "ما يمارسه الاحتلال من انتهاكات بحق التعليم، يشكل تحديا حقيقيا أمام تحقيق فلسطين للأهداف المعلنة دوليا، والالتزام بالمواثيق الدولية، للعمل على تطوير كافة مركبات التعليم ومراحله".
روسيا اليوم
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