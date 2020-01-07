الجزائر: ندين بقوة القصف الذي استهدف الكلية العسكرية في العاصمة الليبية طرابلس

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أعربت الجزائر عن إدانتها الشديدة للقصف الذي استهدف الكلية العسكرية بالعاصمة الليبية طرابلس.

وجددت الجزائر رفضها القاطع لأي تدخل أجنبي في ليبيا، مناشدة كافة المكونات والأطراف الليبية تغليب المصلحة العليا، والعودة السريعة إلى مسار الحوار الوطني الشامل للخروج من الأزمة في البلاد.

وكانت وسائل إعلام في ليبيا ذكرت السبت الماضي، أن "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر، شن غارة جوية على الكلية العسكرية بطرابلس، مما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى بين طلبة الكلية، فيما أعلنت قيادة عملية "بركان الغضب" التي تديرها حكومة الوفاق الوطني الليبية، عن مقتل 28 شخصا جراء قصف لطيران أجنبي استهدف الكلية العسكرية في العاصمة الليبية طرابلس.

والأحد قالت وسائل إعلام أن حصيلة القتلى ارتفعت إلى 30، حيث ذكر "مركز الطب الميداني والدعم" التابع لوزارة الصحة بحكومة الوفاق، أن القصف الذي تعرض له طلبة الكلية العسكرية مساء السبت راح ضحيته 30 شخصا.