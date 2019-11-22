علاء مبارك ينفي وفاة والدته: أخبار كاذبة لا أساس لها من الصحة

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نفى علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، ما تردد عن وفاة والدته السيدة سوزان مبارك، عقب تعرضها لوعكة صحية ترقد على إثرها في العناية المركزة داخل أحد المستشفيات.

وقال ردا على استفسار أحد متابعيه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بشأن أخبار متداولة عن وفاة والدته: "أخبار كاذبة حضرتك لا أساس لها من الصحة، وخير إن شاء الله".

وفي وقت سابق اليوم، نشر علاء مبارك، تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، قال فيها: "نشكر كل من سأل للاطمئنان على صحة والدتي، وندعو الله أن يتم شفاؤها على خير، وأن تعود إلى بيتها في القريب العاجل".