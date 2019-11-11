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أمطار غزيرة تغمر "دبي مول"!

11
NOVEMBER
2019
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أكد المكتب الإعلامي لحكومة دبي اليوم الأحد، تسرب المياه إلى عدد من المحال التجارية والمرافق في "دبي مول" بسبب الأمطار الغزيرة.
 
ونقل المكتب على حسابه في "تويتر" عن متحدث باسم شركة "إعمار" أن "دبي مول" تأثر بالأمطار، ما أدى إلى تسرب المياه إلى "مناطق محدودة" فيه، مشيرا إلى أن الجهود تتخذ حاليا لوقف جميع التسريبات.
 
وشدد المتحدث على أن المركز التجاري لا يزال مفتوحا للجمهور. كما أن موظفيه متواجدون على الأرض لضمان عدم تأثر الزوار.
 
ونشر نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات تظهر تسرب المياه بكميات كبيرة إلى داخل "دبي مول" عبر سقفه.
 
في غضون ذلك، حذرت السلطات الإماراتية مواطنيها من "مفاجآت" بسبب الظروف الجوية السيئة، كما دعت وزارة الداخلية السائقين إلى الحيطة والحذر نظرا للرياح الشديدة والأمطار التي تشهدها مناطق متفرقة من البلاد.
 
كما أكد مصدر مسؤول في مؤسسة مطارات دبي للإعلام المحلي، أنه من المتوقع إدخال تعديلات في جدول بعض الرحلات بعد ظهر اليوم الأحد، نظرا للظروف الجوية غير المستقرة.
 
وأسفرت "مفاجآت الطقس" هذه عن توقف أنشطة نادي العين، وتعطل اليوم الدراسي في مدارس بالفجيرة ورأس الخيمة، وسط تحذيرات للصيادين وكل المواطنين والمقيمين من ارتياد البحر، الذي قالت إنه سيظل بين مضطرب إلى شديد الاضطراب.
روسيا اليوم
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