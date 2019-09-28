living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

القوات المسلحة اليمنية تُعلن أسر الآلاف من الجيش السعودي في عملية عسكريّة !

28
SEPTEMBER
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أعلن المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع إطلاق عملية عسكرية كبرى في نجران، تمّ خلالها إسقاط 3 ألوية سعودية وأسر عدد من الجنود السعوديين.

سريع أكد في مؤتمر صحفي اليوم السبت، أنّه "جرى خلال العملية تدمير وأسر القوات المعادية المُحاصرة بالكامل، وتحرير مئات الكيلومترات في عملية نوعية في نجران".

العملية التي أُطلق عليها اسم "نصر من الله" استمرت لعدّة أشهر، "تكبد فيها العدو خسائر كبيرة في العتاد والأرواح، وتمّ خلالها أسر الآلاف من العناصر، بينهم أعداد كبيرة من قادة وضباط وجنود الجيش السعودي"، بحسب سريع.

وأوضح أنّ القوات المسلحة اليمينة "تواصل تنفيذ العملية المرسومة في نجران"، مؤكداً أنّه سيتمّ الاعلان عن نتائج العملية والمزيد من التفاصيل في الأيام القليلة المقبلة.

سريع أشار إلى أنّ "وحدات متخصصة من قواتنا، بالإضافة إلى القوّة الصاروخية وسلاح الجوّ المسير والدفاع الجويّ شاركت في إطار دعم وإسناد العملية النوعية".

وتحدث سريع عن أنّه "بعد استسلام الآلاف من قوات العدو عملت قواتنا على تأمين الأسرى من غارات العدو"، مشدداً على أنّه "بموجب توجيهات القيادة تمّ التعامل مع الأسرى كافة وفق مبادئ الدين وعاداتنا".

وأضاف: "نُطمئن أهالي الأسرى إلى أننا سنتخذ المزيد من الإجراءات اللازمة لحمايتهم من استهداف الطيران المعادي".

المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية وصف عملية "نصر من الله" بأنّها "أكبر عملية استدراج لقوات العدو منذ بدء العدوان على بلدنا، واستمرت أشهراً عديدة".

في سياق متصل، اعتبر رئيس وفد صنعاء المفاوض محمد عبد السلام، أنّ العملية تعدّ "انتكاسة عسكرية غير مسبوقة، ومدعاةٌ لإجراء العدو مراجعة فورية لمآلات استمرار عدوانه".

عبد السلام أكد أنّ عملية "نصر من الله"، كشفت أن السلطة السعودية المدعومة أميركياً "زجّت بجيشها في معركة غير مُقتنع بها أو أنه فاقد للخبرة العسكرية فعرضته لمحرقة حقيقية".

وتساءل عبد السلام: "بما أن الجيش السعودي يمثل الركيزة الأساس لتحالف العدوان على اليمن وقد لاقى تلك الخسارة الميدانية، فما هو مصير باقي أعضاء التحالف؟".

وأضاف: "العملية رسالة عسكرية تتوعد الغزاة والمحتلين بهزيمة ماحقة، وكل شبر من الأرض اليمنية وقع تحت الاحتلال سوف يتحرر".

الميادين
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout