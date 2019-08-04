زعيم "القاعدة" مصاب بمرض خطير ... اليكم من سيخلفه

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خلال الأيام الماضية تداولت وسائل الإعلام العالمية معلومات عن إصابة أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة بمرض خطير، أدى لتدهور صحته بشكل كبير، فيما بدأت التكهنات تدور حول تحديد هوية من سيخلفه.

وذكرت وسائل إعلام غربية نقلاً عن مسؤول دولي كبير مشارك في الجهود الدولة لمكافحة الإرهاب، أن المعلومات تشير إلى إصابة الظواهري بمشكلات كبيرة في القلب، مضيفة أن المعلومات تشير إلى أن الظواهري كان مصابًا بمرض خطير.

وقالت إنه تمت الإشارة إلى صحة الظواهري أيضًا في تقرير مراقبة للأمم المتحدة، تم توزيعه على مجلس الأمن نقلاً عن معلومات دولة عضو، مؤكدا أن الظواهري في حالة صحية سيئة.

يأتي ذلك بعد أيام من إعلان واشنطن وصحف أميركية أن حمزة بن لادن نجل زعيم القاعدة السابق أسامة بن لادن قتل في عملية للمخابرات الأميركية.

معلومات أكثر عن مرض الظواهري، وهوية من سيخلفه في قيادة التنظيم بعد وفاة حمزة بن لادن يكشفها لـ"العربية.نت" أحمد عطا الباحث في ملف الإسلام السياسي، حيث يقول إن المعلومات المتداولة خارجياً وعبر وسائل إعلام غربية، تؤكد أن أيمن الظواهري أصيب منذ عام بسرطان الكبد، ويرقد حالياً طريح الفراش بعد أن وصل السرطان إلى مرحلة متأخرة تستلزم عملية زرع كبد، وهنا تكمن المشكلة، وهي كيف يمكن نقل أيمن الظواهري لأي مستشفى في العالم لإجراء الجراحة وهو مطلوب على قوائم الإرهاب الدولي؟

ويؤكد عطا أن أيمن الظواهري حدد هوية من سيخلفه، حيث طالب مجلس شوري تنظيم القاعدة بمبايعة أبو محمد المصري، وهو الرجل الذي يدير أجنحة القاعدة على مستوى إفريقيا، مضيفا أن أبو محمد المصري هو المصري عبد الله أحمد عبد الله، ويعد من أبرز المقربين من مؤسس التنظيم أسامة بن لادن، حيث تربطهما علاقة مصاهرة بعد تزويج ابنته لحمزة بن لادن.

عبد الله أو أبو محمد المصري من مواليد 6 حزيران من العام 1963، وكان لاعبا لكرة القدم في نادي غزل المحلة، ومدرج اسمه على قوائم المطلوبين لدى الولايات المتحدة الأميركية لدوره في تفجير السفارات الأميركية في العام 1998 في دار السلام بتنزانيا ونيروبي بكينيا.