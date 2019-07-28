وفاة شقيق الملك سلمان عن 95 عامًا

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توفي الأمير بندر بن عبدالعزيز، والد الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة الرياض، والشقيق الأكبر للملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأحد عن 95 عامًا.

وقال الأمير فيصل بن تركي بن فيصل: «إنا لله وإنا إليه راجعون رحم الله سيدي و والدي الأمير بندر بن عبدالعزيز .. اللَّهُمَّ أبدله داراً خيراً من داره، وأهلاً خيراً من أهله، وأدخله الجنّة، وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النّار. اللَّهُمَّ عامله بما أنت أهله، ولا تعامله بما هو أهله. ولا حول ولا قوة الا بالله».

والأمير بندر بن عبد العزيز آل سعود، الابن العاشر من أبناء الملك عبد العزيز آل سعود الذكور وترتيبه بين اخوته بعد الملك فهد مباشره ووالدته هي الأميرة بزة الثني، لم يتقلد أي منصب رسمي في الدولة منذ تأسيسها، ويمثله ابنه الأمير فيصل في هيئة البيعة.