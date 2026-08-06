يُحكى عن تحرك بعيداً من الأضواء لإعداد منصة اقتصادية في الولايات المتحدة مخصصة للبنان، في إشارة إلى وجود اهتمام أميركي باستكشاف فرص استثمارية، لكن ضمن شروط تتصل بالإصلاحات والبيئة الداخلية.