احتفل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بعيد التجلّي في غابة الأرز، مؤكدًا أن حدث التجلّي يكشف أن وراء الألم والموت مجدًا لا يزول، وأن المسيحيين مدعوون إلى حمل صلبانهم برجاء لأن القيامة هي الكلمة الأخيرة.وربط الراعي بين التجلّي والواقع اللبناني المثقل بالحروب والمآسي، معتبرًا أن العيد هو رسالة تعزية ودعوة إلى عدم الاستسلام للظلمة واليأس، بل إلى التمسك بالرجاء الذي يتخطى الألم.وشدّد على أن الرجاء المسيحي ليس هروبًا من الواقع، بل قدرة على مواجهة الصعوبات بثقة بأن الحياة أقوى من الموت، داعيًا اللبنانيين إلى الارتفاع من الانقسامات والدنيويات نحو بناء وطن يقوم على الشراكة والرجاء.