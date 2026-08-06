بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

لم تدم اجتماعات روما طويلاً أمس، حيث توقفت مع التصعيد الذي طرأ جنوباً، فيما برز تطوّر أمني، تجلّى بداية في إعلان الجيش الإسرائيلي عن انفجار عبوة بجنود إسرائيليين داخل احد منازل بلدة مجدل زون، تحدثت معلومات عن مقتل جنديين وإصابة 7 آخرين بجروح مختلفة، تمّ نقلهم إلى مستشفى رامبام في حيفا، حيث أعلن الإعلام العبري عن إصابات بالغة في صفوف الجنود بين 4 و5 منهم في عداد الموت السريري.وأعقب ذلك، إصدار الجيش الإسرائيلي تحذيراً لسكان بلدة المنصوري بإخلائها لمسافة 1000 متر، بالتزامن مع تكثيف الاعتداءات بالقصف المدفعي وغارات الطيران الحربي على عدد من المناطق الجنوبية، ما ادّى إلى سقوط شهداء وجرحى في صفوف المواطنين، ولاسيما في بلدة تبنين، حيث استهدفت مسيّرة إسرائيلية مصلى في البلدة. ويأتي ذلك في وقت استمر فيه الجيش الإسرائيلي في عمليات الجرف والنسف للبلدات الجنوبية، والإحراق لمنازلها ومزروعاتها. ويبرز هنا التفجير الهائل الذي نفّذه الجيش الإسرائيلي بعد ظهر امس في بلدة زوطر الشرقية، التي تقع على تخوم المنطقة التجريبية الأولى في زوطر الغربية.