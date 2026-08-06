الوفد الأميركي طلب تعليق المفاوضات
-
06 August 2026
-
38 mins ago
-
-
source: البناء
-
بعض ما جاء في مانشيت البناء:
أفادت شبكة «سي إن إن» الأميركيّة، نقلاً عن مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية، إشارته إلى أنّ «المحادثات بين الجانبين اللّبناني والإسرائيلي في روما اختُتمت مبكراً، في تمام السّاعة 3:30 عصراً بالتوقيت المحلّي، بسبب تطوّرات على الأرض»، مبيّناً أنّ «المناقشات تركّزت على مجموعة من القضايا السّياسيّة والعسكريّة، وكانت مثمرة للغاية».
وذكر أنّ «الفرق الفنيّة أحرزت تقدّماً في تحديد التفاصيل الرّئيسيّة لتنفيذ الإطار الثلاثي».
وأوضح مصدر آخر، أنّ «السّفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة يحيئيل ليتر طلب من الجانب الأميركي تعليق المحادثات قبل نحو 3 ساعات من موعد انتهائها المقرَّر، وذلك عقب تسريبات مضلّلة متكرّرة من الوفد اللّبناني».
من جهته، أشار مصدر دبلوماسي لبناني إلى أنّ «الوفد الأميركي طلب تعليق المفاوضات، لإجراء مشاوراته الخاصة»، لافتاً إلى أنّ «تطوّرات مهمّة على الأرض، قد تحول دون استئناف المفاوضات الفنيّة الحسّاسة». وذكر أنّ «الاتصالات جارية لتهدئة الوضع».
وشنّ جيش الاحتلال موجة من الغارات على عدة قرى جنوبية، فسجلت غارة بين زبقين ومجدل زون. واستهدفت غارة من مُسيّرة مصلى بلدة تبنين قضاء بنت جبيل تسبّبت بسقوط.
وسجل قصف مدفعي مكثف على أطراف كفررمان وقصف فوسفوري على علي الطاهر. وجاء الإنذار بعد ان نفذت القوات «الإسرائيلية» تفجيراً في مشاع المنصوري ـ مجدل زون في قضاء صور، سمع دويه فى صور ومحيطها. كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارتين على مشاع المنصوري أيضاً، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف أطراف بلدة مجدل زون.
وأعلن مركز عمليّات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامّة، في بيان، أنّ «غارة العدو الإسرائيلي على بلدة تبنين في قضاء بنت جبيل، أدّت إلى استشهاد مواطن وإصابة 12 بجروح».
-
Just in
-
07 :24
سكاي نيوز عربية: الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جنديين في جنوب لبنان
-
07 :19
نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس: لا أختلف مع ترامب بشأن إيران
-
07 :18
جرحى في غارات معادية ليلًا على البرج الشمالي وقصف مدفعي على مجدل زون والمنصوري والأودية المجاورة
-
07 :10
إخلاء المنصوري واعتداءات (الجمهورية) تتمة
-
06 :46
جولة المفاوضات السابعة انتهت في يومها الثاني من دون التوصل الى نتائج عملية (اللواء) تتمة
-
06 :31
أسرار الصحف ليوم الخميس 6 آب 2026 تتمة
-
-
Other stories
-
-
-
جولة المفاوضات السابعة انتهت في يومها الثاني من دون التوصل الى نتائج عملية
-
أسرار الصحف ليوم الخميس 6 آب 2026
-
عناوين الصحف ليوم الخميس 6 آب 2026
-
مصادر سورية: مفاجأة هامة... لقاء قريب يجمع بين حزب الله والقيادة السورية
-
إسرائيل تضغط على المفاوض اللبناني عسكرياً... أول إنذار إخلاء منذ نهاية الحرب
-
إبداعات النائب العام التمييزي تتواصل: تسليم دبور إلى رام الله خلافاً للقانون
-
EXCLUSIVE
خاص - بن فرحان يُلغي زيارته الى لبنان.. ما السبب؟
-
بعد إشكال تخلله إطلاق نار... هذا ما فعله الجيش!
-
نشاط رمزي لهيئة قضاء طرابلس في "التيار" استذكاراً لانفجار ٤ آب
-
فريد البستاني من مجلس النواب: تقدمنا باقتراح قانون لتنظيم أعمال الوساطة والتمثيل في مجال التأمين الذي اصبح الآن مرحلة النقاش الرسمي
-
بالصورة - جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء الجمعة
-
وزير الاقتصاد احال عدداً من أصحاب المولدات المخالفين إلى النيابة العامة التمييزية
-
انهيار قسم من مبنى سكني في الضاحية!
-
شو الوضع؟ تقدم طفيف في مفاوضات روما ونارٌ في الجنوب: عودة العبوات الناسفة ولهجة التهديدات
-
"لبنانيّون ضد التطبيع" يلتقون غداً الخميس
-
هيئتا بيروت الأولى والثانية في "التيار" تدعوان إلى وقفة الخميس في ذكرى "٧ آب"
-
عرضٌ أوروبي كبير لـلحــزب يشمُل قيادة الجيش! (محمّد حميّة)
-
بالصور - تفكيك صواريخ وقنابل طيران في هذه البلدات
-
عاجل - إنذار إسرائيلي عاجل إلى سكان هذه البلدة الجنوبية!
-
وضع إكليل من الغار في شليفا على نصب شهداء الجيش
-
-
Just in
-
07 :24
سكاي نيوز عربية: الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جنديين في جنوب لبنان
-
07 :19
نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس: لا أختلف مع ترامب بشأن إيران
-
07 :18
جرحى في غارات معادية ليلًا على البرج الشمالي وقصف مدفعي على مجدل زون والمنصوري والأودية المجاورة
-
07 :10
إخلاء المنصوري واعتداءات (الجمهورية) تتمة
-
06 :46
جولة المفاوضات السابعة انتهت في يومها الثاني من دون التوصل الى نتائج عملية (اللواء) تتمة
-
06 :31
أسرار الصحف ليوم الخميس 6 آب 2026 تتمة
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
إخلاء المنصوري واعتداءات
-
-
-
06 August 2026
-
جولة المفاوضات السابعة انتهت في يومها الثاني من دون التوصل الى نتائج عملية
-
-
-
06 August 2026
-
أسرار الصحف ليوم الخميس 6 آب 2026
-
-
-
06 August 2026
-
عناوين الصحف ليوم الخميس 6 آب 2026
-
-
-
06 August 2026
-
هجمات البحر الأسود تخفض واردات القمح المصرية وتكلفة الشحن تقفز إلى 25 دولاراً للطن
-
-
06 August 2026
-
مصادر سورية: مفاجأة هامة... لقاء قريب يجمع بين حزب الله والقيادة السورية
-
-
-
06 August 2026
-
إسرائيل تضغط على المفاوض اللبناني عسكرياً... أول إنذار إخلاء منذ نهاية الحرب
-
-
-
06 August 2026
-
في عطلة نهاية الأسبوع.. 75 دقيقة تقلص دهون البطن
-
-
06 August 2026
-
إبداعات النائب العام التمييزي تتواصل: تسليم دبور إلى رام الله خلافاً للقانون
-
-
-
06 August 2026
-
ترامب: تقدم كبير في محادثات هرمز... والاتفاق يقترب
-
-
-
06 August 2026