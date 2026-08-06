بعض ما جاء في مانشيت البناء:

أفادت شبكة «سي إن إن» الأميركيّة، نقلاً عن مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية، إشارته إلى أنّ «المحادثات بين الجانبين اللّبناني والإسرائيلي في روما اختُتمت مبكراً، في تمام السّاعة 3:30 عصراً بالتوقيت المحلّي، بسبب تطوّرات على الأرض»، مبيّناً أنّ «المناقشات تركّزت على مجموعة من القضايا السّياسيّة والعسكريّة، وكانت مثمرة للغاية».

وذكر أنّ «الفرق الفنيّة أحرزت تقدّماً في تحديد التفاصيل الرّئيسيّة لتنفيذ الإطار الثلاثي».

وأوضح مصدر آخر، أنّ «السّفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة يحيئيل ليتر طلب من الجانب الأميركي تعليق المحادثات قبل نحو 3 ساعات من موعد انتهائها المقرَّر، وذلك عقب تسريبات مضلّلة متكرّرة من الوفد اللّبناني».

من جهته، أشار مصدر دبلوماسي لبناني إلى أنّ «الوفد الأميركي طلب تعليق المفاوضات، لإجراء مشاوراته الخاصة»، لافتاً إلى أنّ «تطوّرات مهمّة على الأرض، قد تحول دون استئناف المفاوضات الفنيّة الحسّاسة». وذكر أنّ «الاتصالات جارية لتهدئة الوضع».

وشنّ جيش الاحتلال موجة من الغارات على عدة قرى جنوبية، فسجلت غارة بين زبقين ومجدل زون. واستهدفت غارة من مُسيّرة مصلى بلدة تبنين قضاء بنت جبيل تسبّبت بسقوط.

وسجل قصف مدفعي مكثف على أطراف كفررمان وقصف فوسفوري على علي الطاهر. وجاء الإنذار بعد ان نفذت القوات «الإسرائيلية» تفجيراً في مشاع المنصوري ـ مجدل زون في قضاء صور، سمع دويه فى صور ومحيطها. كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارتين على مشاع المنصوري أيضاً، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف أطراف بلدة مجدل زون.

وأعلن مركز عمليّات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامّة، في بيان، أنّ «غارة العدو الإسرائيلي على بلدة تبنين في قضاء بنت جبيل، أدّت إلى استشهاد مواطن وإصابة 12 بجروح».