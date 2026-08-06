بعض ما جاء في مانشيت اللواء:

دفعت قوات الاحتلال الاسرائيلي بالآلة العسكرية مجدداً، فأعادت الى الاذهان، قصف المسيَّرات للمواطنين الآمنين، كما حصل في بلدة تبنين، وهي من كبريات البلدات في قضاء بنت جبيل او في بلدة المنصوري (وهي من القرى القريبة الى مواقع العدوان في مجدل زون)، امتداداً الى قصف اطراف كفرشوبا في منطقة العرقوب.وجاء هذا التصعيد على خلفية انفجار لغم بجنود الاحتلال في بلدة مجدل زون، فقتل جنديان وتعرض ثالث لإصابة خطرة، مع عدد من الجنود الجرحى، ليستثمر في المفاوضات الجارية في روما، وكأن مسؤولية عدم تعرض الجيش المحتل للقتل والاصابات تقع على عاتق لبنان وقواته المسلحة وجيوش العالم، لا على الاحتلال نفسه، الذي عليه ان يسأل نفسه ماذا يفعل في ارض الآخرين، والتي يُمعن فيها نسفاً وتفجيراً وقتلاً..أخبار المجتمعوهكذا انتهت جولة المفاوضات السابعة في يومها الثاني من دون التوصل الى نتائج عملية، لا سيما لجهة اعلان اسرائيل التزامها القاطع بوقف النار.