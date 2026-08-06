عناوين الصحف ليوم الخميس 6 آب 2026
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06 August 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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الأخبار: مقتل وإصابة 10 ضباط وجنود في مجدل زون
واشنطن تدعم إسرائيل رفض طلبات عون
ايران- عمان: إتفاق مؤقّت حول "هرمز"
النهار: تصعيد ميداني في الجنوب يدهم مفاوضات روما... تقاطع الأهداف التخريبية يحاصر الجانب اللبناني
الديار: لبنان بالانتظار: ما بعد انتخابات الكنيست والكونغرس
قاسم يعلن انفتاحه على المفاوضات مع دمشق... وصمت سوري يقابله
اللواء: تدخّل أميركي يُنقذ المفاوضات بعد الإنذار الإسرائيلي للمنصوري
البناء: إيران تثبّت سيادتها على هرمز بموافقة أميركية ورفع عقوبات… وعقدة لبنان باقية | روما من فوق تفاوض للتفاوض… وروما من تحت غارات وتهديدات إسرائيلية | تصاعد الحصار اليمني للناقلات السعودية وتغيير مسارات… وردّ عراقي مرتقب؟
الجمهورية: لبنان ملتزم بالاطار وإسرائيل تعرقل
تصعيد الجنوب يطوّق مفاوضات روما: إنذارات وغارات
المدن: تهديد إسرائيلي بوقف المفاوضات: وفد لبنان يمارس التضليل
نداء الوطن: تقريران خطيران... المسيحيون ينقرضون من الدولة
l'orient le jour: Les négociations entre le Liban et Israël vacillent... mais ne tombent pas
عناوين بعض الصحف العربية
الشرق الأوسط السعودية: إيران تعلن الاتفاق مع عُمان حول «هرمز»... وترمب يحذّر من «ضربة قوية»
الأنباء الكويتية: وفد أمني سوري يبحث مع الحجار في لبنان سبل تطوير العلاقات القائمة بين وزارتي الداخلية
تصعيد إسرائيلي تزامناً مع اليوم الثاني من مفاوضات روما وعون يقلّد السفير الفرنسي وسام الأرز في ختام مهمته
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إخلاء المنصوري واعتداءات (الجمهورية) تتمة
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