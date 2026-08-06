مصادر سورية: مفاجأة هامة... لقاء قريب يجمع بين حزب الله والقيادة السورية
-
06 August 2026
-
1 hr ago
-
-
source: الديار
-
بعض ما جاء في مانشيت الديار:رأت أوساط دبلوماسية عربية أن إعلان الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، الاستعداد لعقد لقاء علني مع القيادة السورية لم يأت من فراغ، بل كان ثمرة اتصالات هادئة جرت في الظل. وتأتي هذه التطورات في ظل مشهد إقليمي بالغ الدقة، حيث تبسط تركيا نفوذاً واسعاً على الساحة السورية بدلاً من إيران، من دون أن تقطع أنقرة خطوط الاتصال مع طهران أو تعقد حلفاً معها.
وفي هذا السياق، تسعى تركيا إلى لعب دور إقليمي بارز يتسم بموقف تصادمي مدروس الحدود مع إسرائيل، رافضة في الوقت ذاته إقامة علاقة متكاملة معها. وانطلاقاً من هذه المعادلة، وبما أن أنقرة لم تقطع علاقتها بايران، فهي لا تريد أن تنقطع العلاقة بين حزب الله والحكم في سورية، وقد ترجم ذلك مسبقا عبر زيارة وزير الخارجية السوري إلى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري والتي حصلت ضمن أجواء إيجابية من الانفتاح والتواصل.
أما عن التوقيت الدقيق لإعلان الشيخ نعيم قاسم الرغبة في لقاء الحكم السوري الحالي، فيشير خبراء في العلاقات الدولية لصحيفة «الديار» إلى أن حزب الله تعامل بجدية بالغة وحذر شديد مع تهديدات ترامب بشأن دخول قوات الشرع إلى منطقة البقاع، معتبراً أن مد الجسور ومحاورة الحكم الجديد أكثر حكمة من إعلان العداء لها. ويأتي هذا الحذر على وقع تصريحات سابقة للرئيس الشرع أكد فيها أن بقاء لبنان بؤرة توتر ينعكس سلباً على سورية، مترافقاً مع انتقادات وجهها لحزب الله، وهي إشارات قرأتها أوساط سياسية على أنها تمهيد محتمل لدخول الجيش السوري إلى البقاع. ومن هنا، رأى أمين عام حزب الله أن دعوته للبحث والنقاش والحوار مع القيادة السورية قد تبدد الغيوم السوداء الآتية فوق لبنان وتجنبه الكثير من الويلات والمآسي. وفي خضم هذه التحولات، كشفت مصادر سورية مطلعة لـ«الديار» أن المرحلة المقبلة قد تشهد مفاجأة هامة تتمثل في عقد لقاء قريب يجمع بين حزب الله والقيادة السورية.
-
Just in
-
07 :24
سكاي نيوز عربية: الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جنديين في جنوب لبنان
-
07 :19
نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس: لا أختلف مع ترامب بشأن إيران
-
07 :18
جرحى في غارات معادية ليلًا على البرج الشمالي وقصف مدفعي على مجدل زون والمنصوري والأودية المجاورة
-
07 :10
إخلاء المنصوري واعتداءات (الجمهورية) تتمة
-
06 :58
الوفد الأميركي طلب تعليق المفاوضات (البناء) تتمة
-
06 :46
جولة المفاوضات السابعة انتهت في يومها الثاني من دون التوصل الى نتائج عملية (اللواء) تتمة
-
-
Other stories
-
-
-
إسرائيل تضغط على المفاوض اللبناني عسكرياً... أول إنذار إخلاء منذ نهاية الحرب
-
إبداعات النائب العام التمييزي تتواصل: تسليم دبور إلى رام الله خلافاً للقانون
-
EXCLUSIVE
خاص - بن فرحان يُلغي زيارته الى لبنان.. ما السبب؟
-
بعد إشكال تخلله إطلاق نار... هذا ما فعله الجيش!
-
نشاط رمزي لهيئة قضاء طرابلس في "التيار" استذكاراً لانفجار ٤ آب
-
فريد البستاني من مجلس النواب: تقدمنا باقتراح قانون لتنظيم أعمال الوساطة والتمثيل في مجال التأمين الذي اصبح الآن مرحلة النقاش الرسمي
-
بالصورة - جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء الجمعة
-
وزير الاقتصاد احال عدداً من أصحاب المولدات المخالفين إلى النيابة العامة التمييزية
-
انهيار قسم من مبنى سكني في الضاحية!
-
شو الوضع؟ تقدم طفيف في مفاوضات روما ونارٌ في الجنوب: عودة العبوات الناسفة ولهجة التهديدات
-
"لبنانيّون ضد التطبيع" يلتقون غداً الخميس
-
هيئتا بيروت الأولى والثانية في "التيار" تدعوان إلى وقفة الخميس في ذكرى "٧ آب"
-
عرضٌ أوروبي كبير لـلحــزب يشمُل قيادة الجيش! (محمّد حميّة)
-
بالصور - تفكيك صواريخ وقنابل طيران في هذه البلدات
-
عاجل - إنذار إسرائيلي عاجل إلى سكان هذه البلدة الجنوبية!
-
وضع إكليل من الغار في شليفا على نصب شهداء الجيش
-
تسلم وتسليم بين هيئتي بعلبك - الهرمل السابقة والمعينة حديثاً
-
لقاء أمني لبناني - سوري في وزارة الداخلية... هذا ما تمّ بحثه
-
مقتل جنديَين إسرائيليَين في جنوب لبنان... ماذا في التفاصيل؟
-
بشأن "الإفادات".. بيانٌ هامّ من "التربية"!
-
-
Just in
-
07 :24
سكاي نيوز عربية: الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جنديين في جنوب لبنان
-
07 :19
نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس: لا أختلف مع ترامب بشأن إيران
-
07 :18
جرحى في غارات معادية ليلًا على البرج الشمالي وقصف مدفعي على مجدل زون والمنصوري والأودية المجاورة
-
07 :10
إخلاء المنصوري واعتداءات (الجمهورية) تتمة
-
06 :58
الوفد الأميركي طلب تعليق المفاوضات (البناء) تتمة
-
06 :46
جولة المفاوضات السابعة انتهت في يومها الثاني من دون التوصل الى نتائج عملية (اللواء) تتمة
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
إخلاء المنصوري واعتداءات
-
-
-
06 August 2026
-
الوفد الأميركي طلب تعليق المفاوضات
-
-
-
06 August 2026
-
جولة المفاوضات السابعة انتهت في يومها الثاني من دون التوصل الى نتائج عملية
-
-
-
06 August 2026
-
أسرار الصحف ليوم الخميس 6 آب 2026
-
-
-
06 August 2026
-
عناوين الصحف ليوم الخميس 6 آب 2026
-
-
-
06 August 2026
-
هجمات البحر الأسود تخفض واردات القمح المصرية وتكلفة الشحن تقفز إلى 25 دولاراً للطن
-
-
06 August 2026
-
إسرائيل تضغط على المفاوض اللبناني عسكرياً... أول إنذار إخلاء منذ نهاية الحرب
-
-
-
06 August 2026
-
في عطلة نهاية الأسبوع.. 75 دقيقة تقلص دهون البطن
-
-
06 August 2026
-
إبداعات النائب العام التمييزي تتواصل: تسليم دبور إلى رام الله خلافاً للقانون
-
-
-
06 August 2026
-
ترامب: تقدم كبير في محادثات هرمز... والاتفاق يقترب
-
-
-
06 August 2026