المطران جاك مراد: سوريا بلد شديد الخطورة وقد تختفي المسيحية منه
-
31 July 2026
-
42 mins ago
-
-
source: الديار
-
الديار: عبد المنعم علي عيسى:
أذاعت وكالة «كابترس الكاثوليكية» الدولية للأنباء مؤتمرا صحفيا للمطران جاك مراد، رئيس أساقفة حمص، كان قد عقده بالعاصمة النمساوية يوم 22 تموز الجاري، وكان مراد قد قدم من خلاله قراءة للوضع السوري بعد التحولات التي شهدتها البلاد منذ نهاية العام 2024، متناولا ملفات الأمن والإقتصاد والهجرة والوجود المسيحي، وفي هذا السياق حذر المطران مراد من استمرار ما وصفه بـ«الوضع الأمني والإقتصادي الكارثي في سوريا» مؤكدا أن البلاد «تعيش أزمة اجتماعية وإنسانية عميقة»، وأضاف مراد في هذا السياق أن «الظروف الحالية لا تسمح بعودة اللاجئين السوريين»، وبأنه لا «ينصح أيا من الفارين بالعودة في الوقت الراهن»، كما وجه المطران انتقادات حادة للولايات المتحدة واسرائيل والإتحاد الأوربي متهما إياهم بعدم «السعي إلى استقرار الشرق الأوسط»، وقال إن «هذا الإهمال أدى إلى تراجع الوجود المسيحي في سوريا من نحو مليوني شخص إلى ما بين 300 - 350 ألفا فقط»، وأضاف «إذا ما استمر الوضع هكذا فسوف تختفي المسيحية من هذه المنطقة».
وفي سياق إسهابه في شرح الوضع السوري تحدث مراد عن «تصاعد أعمال العنف وانتشار السلاح»، مشيرا إلى حدوث جرائم قتل متكررة، وكل ذلك يجري وسط «عجز الحكومة عن ضبط الأمن في ظل انتشار مجموعات متشددة» التي تستهدف «العلويين والدروز بذريعة تعاونهم مع النظام السابق»، وأكد أن هذه «الجماعات المتطرفة تكن عداء أكبر للأقليات الإسلامية مقارنة بالمسيحيين»، وهذا ما دعا المطران إلى وصف سوريا بأنها «بلد شديد الخطورة بنتيجة انتشار السلاح ووجود مجموعات متشددة»، وفي سياق الحريات ارتأى المطران أن ثمة «تراجعا كبيرا في الحريات الدينية الناجم عن صعود التيارات الإسلامية داخل مؤسسات الدولة»، مستشهدا بتركيبة البرلمان الجديد الذي «يضم 6 مسيحيين فقط، وخمس نساء» في الوقت الذي «تهيمن عليه تيارات اسلامية متشددة كثيرا منها قادم من ادلب» وفقا للتوصيفات التي استخدمها المطران، وفي الجانب الإقتصادي قال هذا الأخير بأنه «منهار بالكامل، مع تدهور الخدمات الطبية، وارتفاع أسعار الغذاء والإيجارات إلى مستويات غير محتملة»، والجدير ذكره في هذا السياق أن المطران مراد هو أحد أبرز وجوه الكنيسة السريانية الكاثوليكية في سوريا، وقد اكتسب شهرة دولية بعد اختطافه على يد تنظيم «داعش» العام 2015 قبيل أن يستطيع الفرار بمساعدة بعض المسلمين، وفي سياق متصل أفادت تقارير بتعرض بطريركية الروم الملكيين الكاثوليك بدمشق لعملية «سرقة وتخريب» يوم الإثنين 27 تموز الجاري، وقد أصدرت البطريركية بيانا جاء فيه «تعرضت بعض المكاتب التابعة لبطريركية الروم الملكيين الكاثوليك في دمشق لدخول غير مشروع، أدى إلى سرقة بعض المحتويات، وإلحاق أضرار مادية بالمكان»،
وأضاف البيان «تظهر بعض المعطيات الأولية أن ما جرى هو تصرف فردي معزول، ولا يحمل أي أبعاد دينية أو طائفية»، لتجدد البطريركية في ختام بيانها على «تمسكها برسالتها الروحية والوطنية، وصلاتها من أجل سوريا واستقرارها، وخير جميع أبنائها».
-
Just in
-
05 :51
عناوين الصحف ليوم الجمعة 31 تموز 2026 تتمة
-
05 :33
فصل عملية الإعمار والعودة (اللواء) تتمة
-
04 :56
سقوط سردية «نيترات حولا» (الأخبار) تتمة
-
04 :45
بري مجدداً: اتفاق الإطار مات وإسرائيل دفنته (الأخبار) تتمة
-
23 :55
الخارجية الإيرانية: سياستنا مبدئية في احترام سيادة مصر ونرفض بشكل قاطع أي اتهام لنا بالتورط في هجمات دمياط
-
23 :47
الخارجية السعودية تعرب عن استنكار المملكة الهجوم بطائرة مسيّرة على ميناء دمياط المصرية
-
-
Other stories
-
-
-
سقوط سردية «نيترات حولا»
-
بري مجدداً: اتفاق الإطار مات وإسرائيل دفنته
-
السيد: " هذا ما حذّرنا منه منذ يوم توقيعه وقبله…"
-
توارى عن الأنظار ولم يُنقل إلى المستشفى... بلاغ بحث وتحرٍ بحق رياض سلامة
-
العماد هيكل: الفتنة الداخلية أحد أهداف الاحتلال ويجب مواجهتها
-
أمل أبو زيد: لبنان الذي نريده ليس ساحةً لصراعات الآخرين بل وطناً سيداً حراً مستقلاً بحِمى جيشه ومؤسساتها الشرعية
-
EXCLUSIVE
شو الوضع؟ "لقاء حماية لبنان" في فينيسيا يكرّس التلاقي اللبناني على دعم الدولة والشرعية ورفض الاحتلال... عون في أنقرة لبحث الوضع الجنوبي
-
فيصل كرامي يعلن تأييده مقررات "لقاء حماية لبنان": خطوة إيجابية ونمد يدنا لكل جهد صادق
-
المرابطون: جيشنا سيبقى في ظل المتغيرات الداخلية والإقليمية والدولية، خيمتنا وظلّنا العالي
-
EXCLUSIVE
خاصّ - ثلاثة وزراء في خطر!.. نائب: شبه اتفاق رئاسي على تعديل حكومي!
-
لقاء "حماية لبنان" في "فينيسيا" يشدد على مرجعية الدولة: لا للإحتلال والإنقسام والتدخلات الخارجية
-
الرئيس عون وصل إلى أنقرة ووضع إكليلًا من الزهر على ضريح مؤسس الجمهورية التركيّة أتاتورك
-
غارة من مسيّرة إسرائيلية استهدفت النبطية الفوقا
-
برّي تلقّى اتصالًا من ماكرون: لإلزام إسرائيل وقف حربها على لبنان والانسحاب من الأراضي التي تحتلها
-
ألفا: الـ 5G بدءًا من اليوم
-
بعد العثور على نترات الأمونيوم في الجنوب... أوّل تعليق للجيش الإسرائيليّ!
-
باسيل في لقاء "حماية لبنان": لا وطن من دون دولة ولبنان ليس ورقة مساومة ولا مساحة معروضة للتلزيم
-
بالصور - لقاء حماية لبنان في فندق "فينيسيا" بحضور باسيل وكتل نيابية وشخصيات متنوعة (بعدسة الزميل جورج فغالي)
-
EXCLUSIVE
خاص - لبنان في مرمى التحولات بعد قمة ترامب–نتنياهو
-
أثناء توجهه إلى قصر العدل.. ماذا حصل لرياض سلامة؟
-
-
Just in
-
05 :51
عناوين الصحف ليوم الجمعة 31 تموز 2026 تتمة
-
05 :33
فصل عملية الإعمار والعودة (اللواء) تتمة
-
04 :56
سقوط سردية «نيترات حولا» (الأخبار) تتمة
-
04 :45
بري مجدداً: اتفاق الإطار مات وإسرائيل دفنته (الأخبار) تتمة
-
23 :55
الخارجية الإيرانية: سياستنا مبدئية في احترام سيادة مصر ونرفض بشكل قاطع أي اتهام لنا بالتورط في هجمات دمياط
-
23 :47
الخارجية السعودية تعرب عن استنكار المملكة الهجوم بطائرة مسيّرة على ميناء دمياط المصرية
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
عناوين الصحف ليوم الجمعة 31 تموز 2026
-
-
-
31 July 2026
-
فصل عملية الإعمار والعودة
-
-
-
31 July 2026
-
21.4 مليون تذكرة... رقم قياسي في الدوري الألماني
-
-
31 July 2026
-
سقوط سردية «نيترات حولا»
-
-
-
31 July 2026
-
بري مجدداً: اتفاق الإطار مات وإسرائيل دفنته
-
-
-
31 July 2026
-
سامسونغ تسجل أرباحا قياسية بدعم طفرة الذكاء الاصطناعي
-
-
31 July 2026
-
ترغب في أكل الثلج أو الورق؟ علامة خفية قد تكشف نقص الحديد
-
-
31 July 2026
-
إنفانتينو يوضح فكرة "بيع المونديال" بعد الغضب العالمي
-
-
31 July 2026
-
رسمياً.. "فيفا" يبدأ إجراءات تأديبية ضد لاعبي الأرجنتين لعدة انتهاكات
-
-
31 July 2026
-
فاينانشال تايمز نقلا عن مستشار: الفيفا لا "يبيع كأس العالم"
-
-
31 July 2026